Il nuovo Milan di RedBird ed il progetto stadio

E’ ufficialmente iniziata l’era di RedBird per il Milan che ripartirà con una nuova proprietà e tante ambizioni per confermarsi sul tetto d’Italia ed avvicinarsi ai vertici del calcio europeo.

Tanti gli appuntamenti nell’agenda di Gerry Cardinale che avrà il duro compito di riportare il Milan a competere ad alti livelli anche in Champions League.

Tra rinnovi e colpi di mercato il nuovo Milan sta mettendo le basi per il futuro con l’ambizione di tornare ad essere la squadra da battere in Europa.

A night like no other 🥳

The best moments from our Scudetto party, in the heart of Piazza Duomo 🗣️🔴⚫#AlwaysWithYou #SempreMilan pic.twitter.com/T1vjJKM75z

— AC Milan (@acmilan) June 6, 2022