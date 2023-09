Il Movimento 5 Stelle propone un nuovo bonus studenti dal valore di 500 euro

Il Movimento 5 Stelle ha proposto un nuovo bonus studenti dal valore di 500 euro che verrebbe stanziato alle famiglie con maggiori difficoltà economiche. Sarebbe un aiuto ulteriore per acquistare il materiale scolastico.

Sarebbe un bonus aggiuntivo che si andrebbe ad aggiungere a quelli già esistenti sul territorio italiano. A presentare il bonus è stato Giuseppe Conte, ex premier, che ha voluto specificare quanto i governi precedenti non abbiano mai dato troppa importanza al settore dell’istruzione.

Nuovo bonus scolastico presentato da Giuseppe Conte

Il Movimento 5 stelle ha avanzato la proposta di creare un nuovo bonus con un valore di 500 euro da dare agli studenti che hanno un reddito di Isee basso.

Il bonus non andrebbe a sostituire quelli già esistenti ma sarebbe un ulteriore aiuto alle famiglie in difficoltà economiche.

L’idea è quello di renderlo disponibile solo per chi ha un determinato reddito Isee, ciò permetterebbe alle famiglie in difficoltà di affrontare l’attuale precaria situazione economica che si sta estendendo anche alla classe media.

In questo modo ogni studente potrebbe avere a disposizione il materiale didattico di cui ha bisogno, quindi sarebbe un bonus destinato all’acquisto di materiali scolastici e di testi per la scuola.

L’ex premier Giuseppe Conte che oggi guida il Movimento 5 Stelle durante la presentazione del bonus ha voluto evidenziare come i governi precedenti non abbiano mai avuto una visione concentrata anche sull’istruzione mentre invece il governo guidato da lui stesso, Conte 2, decise di spendere quasi il 4% di PIL verso l’istruzione.

Conte ha precisato che sono necessari percorsi di riscatto culturale da offrire agli studenti soprattutto a quelli che si trovano nelle periferie.

Questa misura si andrebbe ad aggiungere a quelle già esistenti, ad esempio la Carta della Cultura e la Carta del Merito che hanno entrambe il valore di 500 euro.

Tutte le altre misure al momento attive sul territorio italiano

C’è poi il bonus università a cui è possibile accedervi se si è studenti che hanno un Isee non superiore ai 22mila euro e si dispone delle relative prove di pagamento del contributo di iscrizione.

Per chi ha un Isee più alto di 22mila euro ma inferiore ai 30mila può avere un esonero parziale che varia dall’80% al 10% in base alla fascia in cui si rientra.

Per l’acquisto dei libri c’è poi il bonus libri scuola 2023/2024, anche conosciuto bonus libri, che è un contributo economico riservato esclusivamente alle famiglie in difficoltà.

Questo bonus viene erogato a chi ha figli studenti e rientra in una determinata fascia Isee. Il bonus permette l’acquisto dei testi scolastici. Questo tipo di bonus si può richiedere in base alla normativa della Regione o del Comune in cui si risiede.

Il bonus Mensa Scolastica del 2023 è invece una misura che viene destinata a chi ha figli che frequentano la scuola e hanno la necessità di affrontare le spese del servizio mensa, quindi ad esempio chi ha scelto un ciclo di studi con tempo pieno.

È un sostegno che viene erogato da Regioni e Comuni e anche in questo caso va in base alla situazione economica familiare. A seconda di come è gestito dall’autorità locale si può ottenere sotto forma di rimborso, di riduzione della tariffa o sotto forma di voucher, tutto dipende dal bando a cui si partecipa.

C’è poi il bonus trasporti dal valore di 60 euro che da la possibilità di avere un’agevolazione sugli abbonamenti mensili o annuali sia per i trasporti pubblici locali che interregionali.

Ultimo ma non meno importate il bonus psicologo che è richiedibile da tutte le persone che intendono iniziare un percorso di psicoterapia, per poterlo richiedere bisogna avere un Isee inferiore ai 50mila euro, questo bonus è aperto a tutti anche agli adulti.

Ce ne è uno specifico per gli studenti che è stato presentato dal Ministero dell’Università e della Ricerca. Al momento non si conoscono ancora i dettagli del bonus sappiamo solo che il Ministero ha stanziato 40,5 milioni di euro per la sua attivazione.