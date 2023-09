Sottoposta a 8 ore di intervento, è stata lei stessa a raccontare ai suoi follower la scoperta della malattia e il lungo intervento che ha dovuto subire.

In un lungo post sui social, la conduttrice televisiva ha spiegato i motivi della sua assenza prolungata e la voglia di riprendere il contatto con il pubblico.

Enrica Bonaccorti sottoposta a un intervento chirurgico

“Amici miei cari, carissimi, non ho più postato nulla da metà luglio, e non perché fossi in vacanza in qualche isola sperduta o perché avessi deciso di troncare i miei rapporti con voi. Al contrario, vorrei che quello che è successo a me, un’operazione improvvisa a cuore aperto, lasciasse una traccia di conoscenza in tutti quelli che mi leggono”

Inizia così l’accorata lettera virtuale che Enrica Bonaccorti ha scritto ai suoi follower nella tarda serata di domenica. Nel lungo post, pubblicato sulla sua pagina social, la conduttrice ha raccontato l’odissea di questi ultimi due mesi e la voglia di tornare a contatto con il suo pubblico.

Dalla stanchezza al respiro affannato, è iniziato così il difficile periodo della conduttrice televisiva che – solo dopo uno sfogo cutaneo – decide di farsi controllare. È a quel punto che arriva la diagnosi inaspettata. Si rende quindi necessaria un’operazione chirurgica al cuore, per impiantarle 4 bypass. L’intervento dura ben 8 ore, ma fortunatamente è perfettamente riuscito.

La Bonaccorti ha quindi ringraziato il team di professionisti del policlinico Gemelli di Roma, che le hanno salvato la vita. Massimo Massetti, direttore del dipartimento di scienze cardiovascolare del Policlinico Gemelli, che insieme al dottor Lauria e alla sua équipe l’hanno operata, strappandola a un destino che sarebbe stato certamente più nefasto se fosse trascorsa qualche settimana in più.