Il Milan sfida il Napoli senza Leao

Tanta, tantissima attesa per il super big match in programma domenica sera a San Siro tra Milan e Napoli, le due squadre arrivano benissimo a questo scontro diretto e cercano tre punti importanti per consolidare il primato in classifica e mandare un definitivo ed importante messaggio alle rivali



Lo scorso anno la sfida del Maradona fu decisiva per lo scudetto, il Milan espugnò lo stadio partenopeo grazie al gol di Olivier Giroud, vittoria che poi fu determinante per la vittoria del tricolore da parte dei rossoneri.

Domenica, comunque vada, non sarà una sfida decisiva, soltanto alla settima giornata il match sarà utile per stabilire se il Napoli è veramente in grado di lottare per lo scudetto fino alla fine.

Stefano Pioli dovrà fare a meno di Rafael Leao, Luciano Spalletti invece non avrà Victor Osimhen, Milan e Napoli dovranno fare affidamento sulla proprie strategie dovendo rinunciare ai propri leader assoluti.

Il Milan ospita il Napoli a San Siro

Le due squadre più in forma del momento sono pronte a sfidarsi in un attesissimo big match valido per la settima giornata del campionato di Serie A.

Dopo le belle vittorie ottenute in Europa Milan e Napoli si daranno battaglia in un match bello e avvincente.

La settima giornata di Serie A presenta anche la sfida tra la Roma e l’Atalanta, altro match da guardare con molta attenzione per le zone alte della classifica.



Quella di domenica sarà anche la sfida tra due allenatori diversi nello stile ma che amano pressare alto e mettere tanta intensità all’interno della partita.

Il Milan dovrebbe affidarsi a Charles De Ketelaere dal primo minuto mentre Spalletti potrebbe decidere di incentrare il proprio attacco su Giacomo Raspadori, in gol nelle ultime due partite consecutive.

Luciano Spalletti ha chiesto ai suoi ragazzi un ultimo grande sforzo prima della pausa per le nazionali, vincere a San Siro significherebbe mandare un messaggio chiaro e diretto alle avversarie nella lotta scudetto.

Il Milan potrà contare sul pubblico di casa, a San Siro ci sarà la spinta di oltre 60mila tifosi che proveranno a trascinare i rossoneri verso un’altra grande vittoria.

Kvaratskhelia cerca la definitiva consacrazione, De Ketelaere vuole conquistarsi l’affetto dei suoi nuovi tifosi, Milan Napoli è una sfida affascinante che lascerà tanti spunti di riflessione ed una classifica che ci dirà quali saranno le vere ambizioni della squadra di Luciano Spalletti in questa stagione.