Il Milan in pressing su Chukwuemeka!

Dopo la straordinaria stagione dello scudetto il Milan di Stefano Pioli è al lavoro per confermarsi campione d’Italia e cercare di disputare una Champions League da protagonista aprendo un nuovo ciclo importante anche a livello europeo.



Intorno all’ambiente rossonero sale la preoccupazione per un mercato che ancora non ha regalato nessun dopo importante, con Juventus ed Inter che, al contrario, hanno notevolmente rinforzato le proprie rose portandosi, ai nastri di partenza, nelle migliori condizioni per l’inizio di stagione.

L’arrivo a Casa Milan di Divock Origi, seppur molto apprezzato, non può ovviamente essere considerato sufficiente se si pensa alla squadra Campione d’Italia in carica che dovrà confermarsi in un campionato forse mai così competitivo come quest’anno.

Stefano Pioli ha chiesto alla propria società un paio di rinforzi importanti per sostituire Franck Kessie ed aggiungere qualità al reparto offensivo rossonero.

Milan, obiettivo Chukwuemeka!

Maldini e Massara hanno messo gli occhi su Chukwuemeka, giovane centrocampista inglese che ha impressionato nella sua ultima stagione con la maglia dell’Aston Villa.

Sul classe 2003 c’è, da mesi, il forte interessamento di Paris-Saint Germain e Barcellona che lo hanno individuato come futura rivelazione del calcio mondiale.

Il Milan proverà ad alzare la propria offerta per convincere il calciatore in una trattativa che ad oggi sembra molto difficile.

Maldini continua ad insistere per Charles De Ketelaere, calciatore con il quale proseguono da mesi i contatti con il Bruges che non intende andare incontro alla volontà del giocatore, da tempo ormai promesso sposo dei rossoneri.

Chukwuemeka sarebbe un profilo decisamente diverso a quello di Franck Kessie, con il Milan che pur perdendo in fisicità guadagnerebbe sicuramente in tecnica e in regia.

Stefano Pioli vorrebbe un giocatore in grado di dare più geometrie alla squadra ed il profilo di De Ketelaere rimane il preferito dal tecnico emiliano.

Ad oggi la trattativa rimane bloccata ma la sensazione è che i rossoneri proveranno fino alla fine a convincere il club belga ed a regalare il gioiello del Bruges al mister Campione d’Italia.

Maldini e Massara continuano inoltre a monitorare da vicino sia Hakim Ziyech che Domenico Berardi, calciatori che rimangono le prime alternative a De Ketelaere.

I tifosi rossoneri aspettano un colpo importante dal mercato e si augurano di chiudere presto una trattativa che sta diventando sempre più un’incognita con il passare dei giorni.

Manca sempre meno all’inizio della Serie A e Stefano Pioli ha bisogno di un rinforzo importante per la propria rosa.