Il miglior collagene, fallo ogni sera e resterai stupito: rimuove le rughe all’istante

Questo ingrediente stimola la produzione del miglior collagene naturale, ecco come usarlo per eliminare le rughe.

La lotta alle rughe e alle imperfezioni della pelle può essere estenuante, specialmente con l’avanzare dell’età. A remarci contro, infatti, c’è la perdita di tono ed elasticità fisiologica della pelle, che deriva da una diminuzione del collagene. Non è detta però l’ultima parola: esistono degli ingredienti naturali in grado di rassodare la pelle e regalarci il miglior collagene naturale. Scopriamo quali sono.

Ottieni il miglior collagene naturale grazie al pomodoro

Il collagene è una delle proteine strutturali del nostro corpo, e in quanto tale è fondamentale. La sua funzione principale consiste nel nutrire, sostenere e collegare tra loro organi e tessuti.

Nel caso della pelle, il collagene la rende compatta, turgida ed elastica, in buona sostanza la mantiene giovane prevenendo l’insorgenza di rughe profonde. Oltre a ciò, il collagene è utile a mantenere compatti anche unghie, capelli, muscoli e ossa.

La buona notizia è che il collagene si rinnova sempre. La cattiva notizia, tuttavia, è che questo rinnovamento diminuisce con l’avanzare dell’età. In particolare, il nostro corpo inizia a produrre meno collagene già a partire dai 25 anni. Ma non c’è da disperare: esistono dei prodotti naturali in grado di regalarci il miglior collagene esistente in natura.

Tra questi troviamo il pomodoro. Questo alimento è amico della pelle perché ricco di una particolare molecola antiossidante, il licopene. Quest’ultimo protegge la nostra scorta naturale di collagene da aggressioni esterne, rappresentate da fattori come inquinamento ed esposizione ai raggi ultravioletti.

Oltre che nei pomodori, il licopene è presente anche in altri ortaggi dal colore rosso, come le ciliegie, le barbabietole e l’anguria.

Prepara uno scrub al pomodoro

Una volta compresa l’utilità del pomodoro per proteggere il collagene che mantiene giovane la nostra pelle, è il momento di comprendere come usarlo. Oltre che inserendolo nella nostra dieta, infatti, possiamo sfruttare le proprietà del pomodoro creando dei cosmetici naturali che ci aiuteranno a ridurre l’aspetto delle rughe, mantenendo la nostra pelle giovane e compatta. Come?

Iniziamo scoprendo come preparare uno scrub al pomodoro. Innanzitutto, prendiamo un pomodoro grande e grattugiamolo all’interno di una ciotola. Una volta ottenuta una polpa di pomodoro, facciamola passare attraverso una garza filtrante. Dopodiché, strizziamo la garza. Ne verrà fuori del succo di pomodoro, che metteremo da parte perché ci servirà in seguito.

All’interno della garza, invece, sarà rimasta la polpa asciutta del pomodoro. Versiamola in una ciotola e aggiungiamo un cucchiaio di olio d’oliva, dopodiché maciniamo un cucchiaio di ceci e aggiungiamo anche questi. A questo punto, non ci resta che mescolare bene: abbiamo ottenuto uno scrub da massaggiare con movimenti circolari per 3-4 minuti.

Questo scrub al pomodoro è molto efficace perché riduce la comparsa delle rughe e migliora la grana della pelle. Dopo averlo massaggiato, possiamo lavare la pelle con acqua tiepida e passare all’applicazione della maschera. Ma prima, vediamo come prepararla.

Maschera al pomodoro per ottenere il miglior collagene

Torniamo al succo di pomodoro che avevamo messo da parte. Aggiungiamo 2 cucchiaini di amido di mais e mescoliamo, poi uniamo 50 ml di acqua di rose. In alternativa, possiamo usare acqua di lavanda o acqua distillata. Continuiamo a mescolare il composto, dopodiché posizioniamolo su un fornello e scaldiamo a fuoco basso per 3-4 minuti, continuando a mescolare. Otterremo così un composto cremoso.

Trascorsi i 3-4 minuti necessari, possiamo togliere la pentolina dal fuoco e versarne il contenuto in una ciotola, lasciando raffreddare. A questo punto, uniamo un altro importante ingrediente: i semi di lino. Questi semi hanno un vero e proprio effetto lifting sulla pelle, la rassodano e contrastano l’invecchiamento cutaneo.

Aggiungiamo quindi 2 cucchiai di semi di lino alla nostra crema di pomodoro. Uniamo poi 200 ml d’acqua e scaldiamo per 5-6 minuti a fuoco medio. Poi, lasciamo raffreddare. Il composto ottenuto dovrebbe avere la consistenza di un gel, prodotto tipicamente dai semi di lino.

A questo punto, possiamo passare il composto attraverso una garza filtrante per ottenere solo la parte gelatinosa, che aggiungiamo alla crema di pomodoro.

Ora mescoliamo bene e uniamo altri 3 ingredienti: un cucchiaio di olio extravergine d’oliva, 10-12 gocce di olio di rosa canina e 10 gocce di olio di vitamina E. Mescoliamo energicamente e il gioco è fatto: la nostra maschera ringiovanente al pomodoro è pronta. La possiamo versare in un barattolino e conservarla in frigo per un massimo di 7 giorni.

Per quanto riguarda l’applicazione, dopo aver purificato la pelle con lo scrub possiamo applicare la maschera su viso collo e decoltè. Lasciamo agire per 30 minuti, poi risciacquiamo. Un ultimo consiglio: ricordiamo sempre di testare i prodotti su una piccola porzione di pelle prima di applicarli totalmente, in modo da evitare reazioni indesiderate.