Il metodo sconosciuto a molti per pulire i tappeti di casa in 15 minuti: utilissimo

Vi sveliamo come pulire i tappeti di casa in pochissimo tempo. Non li porterai più in lavanderia e risparmierai tantissimi soldi.

Ecco qual è il metodo più efficace per pulire i tappeti di casa. Nessuno si aspettava che potesse essere così innovativo.

Zerbini sporchi? Ecco come mantenerli puliti

Tantissime persone lamentano di avere gli zerbini sporchi e i tappeti sudici in casa. Questo perché, naturalmente, i tappeti vengono continuamente calpestati e spesso da scarpe neanche troppo pulite.

Se volete mantenerli puliti, quindi, vi consigliamo di vietare ai vostri ospiti di entrare in casa con le scarpe. Potete, ad esempio, adibire un angolino del vostro ingresso a spogliatoio, dove i vostri invitati potranno poggiare i loro capi e le loro scarpe.

In questo modo eviterete assolutamente che chiunque entri in casa vi porti della sporcizia, che potrebbe essere assorbita inevitabilmente dal vostro tappeto. Un altro consiglio è quello di rimuovere immediatamente le macchie, una volta provocate.

Non lasciate, infatti, che le macchie rimangano sui vostri tappeti, perché dopo un po’ potrebbero non andarsene più. Un altro consiglio è quello di pulire frequentemente il vostro tappeto, almeno una volta a settimana.

Rimuovete la polvere con un aspirapolvere leggero è assolutamente fondamentale, dopodiché dovrete anche lavare il vostro tappeto. Se non sapete qual è il modo migliore per lavarlo, ecco che di seguito vi spieghiamo qual è il modo più efficace ed economico per farlo.

Dimenticatevi di tutte quelle volte in cui avete portato il vostro tappeto in lavanderia. Questa volta lo otterrete pulito direttamente a casa vostra, a costo praticamente zero. Questo perché impiegheremo degli ingredienti che sicuramente avete già in casa.

Come pulire i tappeti di casa

Se volete pulire i tappeti di casa in poco tempo e in un modo efficace ed economico, il metodo che vi stiamo per spiegare fa sicuramente per voi.

Tutto quello che vi serve è, in prima battuta, del bicarbonato di sodio, che siamo sicuri abbiate già in dispensa. Dovrete versate quest’ingrediente miracoloso su tutta la superficie del vostro tappeto e permettete che agisca per qualche minuto.

Dopo, passate l’aspirapolvere e aspirate la sostanza che avevate versato pochi minuti prima: noterete come, se il vostro tappeto è sporco, cambierà colore e passerà dall’essere un bianco brillante a un grigio.

Ma non è tutto, perché potete seguire un altro procedimento se volete non solo pulire i vostri tappeti, ma renderli di un colore acceso e brillante. Quello che dovrete fare è procurarvi 20 grammi di acido citrico e mischiarli con 200 ml di acqua calda.

Ora, immergete un panno morbido all’interno della bacinella nella quale avevate inserito i due ingredienti miscelati, e iniziate a passarlo su tutta la superficie del tappeto. Noterete, a poco a poco, che i colori del vostro tappeto diventeranno sempre più sgargianti.

Questo metodo incredibile che vi abbiamo appena raccomandato è davvero economico ed efficace. Se userete questa soluzione, piuttosto che portare il tappeto in lavanderia, risparmierete tantissimi soldi e anche del tempo prezioso.