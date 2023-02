Acido citrico nel WC, perché converrebbe farlo: il motivo che non ti aspetti

Perché mettere l’acido citrico nel WC? Il motivo è molto semplice anche se non lo sa praticamente nessuno: da provare subito.

Il WC è uno degli elementi della casa che richiedono maggiore attenzione e pulizia, per questo motivo si è sempre alla ricerca di prodotti che possano unire tutte queste necessità. Sul mercato c’è una grande ricchezza, ma nella maggior parte sono composizioni con al loro interno agenti chimici.

Questi non solo corrodono le superfici, ma inquinano e impattano sul budget di fine mese. Moltissime persone stanno predendo in considerazione l’acido citrico per il WC: a cosa serve?

Acido citrico nel WC: quali sono i vantaggi?

L’acido citrico nel wc è una vera rivoluzione ed è un ingrediente da considerare, giorno dopo giorno. Si tratta di un prodotto ecologico ed economico, ricco di proprietà di sgorganti e anche delicate per le superfici al fine di rimuovere ogni traccia di sporco e grasso in eccesso.

Le proprietà di questo prodotto non si limitano ad uno solo, perché per il WC gli usi sono tantissimi.

Il primo beneficio da considerare è che l’acido citrico elimina la puzza all’interno del WC. Nella maggior parte dei casi, la puzza che arriva dalla fognatura può espandersi in tutto l’ambiente del bagno. Per questo motivo basterà usare l’acido citrico, un solo cucchiaino – e buttarlo al suo interno.

Lasciare agire tutta la notte e poi versare un secchio di acqua bollente nello scarico.

I benefici dell’acido citrico per il water

Lo scarico non è interessato solo dagli odori che arrivano dalla fogna, ma anche da possibili otturazioni. Detriti, capelli e residui di detersivo possono creare un ingorgo facilmente risolvibile grazie a questo prodotto naturale.

Per raggiungere l’obiettivo si versa un bicchiere colmo di acido citrico e poi lasciare agire tutta la notte, prima di versare un secchio con acqua calda. L’ingrediente rimuoverà tutti gli ostacoli sciogliendoli e lo scarico del WC funzionerà di nuovo in maniera corretta.

Il WC deve essere anche lucidato, al fine che il bianco non diventi giallo. In questo caso si sciolgono 150 grammi di acido citrico all’interno di un litro di acqua per poi versare dentro un vaporizzatore. Spruzzare una quantità generosa di prodotto sulla superficie e poi passare una spugnetta. Risciacquare e asciugare per eliminare ogni traccia di umidità.

Uno dei problemi che si manifestano sempre sul WC sono le tracce di calcare e di muffa. Sono due problematiche da non sottovalutare, proprio perché con l’andare del tempo potrebbero peggiorare. La muffa, in particolare, diventa pericolosa anche per la salute ed è da contrastare quanto prima.

In questo caso specifico si agisce con 150 grammi di acido citrico che si sciolgono in un litro di acqua. Anche in questo caso si versa all’interno di uno spruzzino e poi si vaporizza una quantità generosa sulla superficie. È importante lasciare agire 15/20 minuti prima di passare lo scopino per strofinare via ogni traccia rimasta di muffa e calcare.