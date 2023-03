Il metodo per non far stringere le lenzuola con angoli e averli sempre perfetti

Ecco qual è la soluzione definitiva che vi permetterà di non far stringere più le lenzuola con gli angoli. Saranno sempre perfetti.

Alcuni utili consigli che vi permetteranno di mantenere nuove come il primo momento le vostre lenzuola con angoli. A volte, infatti, tendono a restringersi, ma con la nostra guida potrete finalmente mantenerle impeccabili come il giorno in cui le avete comprate.

Lenzuola con gli angoli, come non farle stringere

Le lenzuola con gli angoli sono spesso l’incubo delle persone che si occupano della cura della propria casa. Anche quelle nuove, infatti, già dal primo lavaggio, magari realizzato in maniera non troppo corretta, tendono a stringersi e sembra impossibile che tornino come quando, poco prima, le avevamo comprate.

Non tutti sanno, però, che è fondamentale, affinché non si stringano, usare un ammorbidente che sia naturale.

Per prepararlo, vi basterà mettere insieme dell’acido citrico con dell’acqua e poi ancora un olio essenziale della fragranza che più vi piace. Dopo aver lavato regolarmente le lenzuola, mettetele in ammollo in quest’ammorbidente e poi sciacquate.

Per quanto riguarda il previo atto di lavaggio, invece, è importante scegliere programmi delicati e in generale seguire le istruzioni del bucato.

Sulle temperature, vi consigliamo di scegliere quelle basse e in generale di lavare le lenzuola per conto loro. Se sono in seta, ad esempio, sceglierete la temperatura più bassa che possiate impostare.

Un altro consiglio importantissimo è quello di non esagerare con i giri di centrifuga, proprio per evitare che le lenzuola si stringano ulteriormente. I nostri consigli su come evitare che le lenzuola si stringano, però, non sono finiti qui.

È fondamentale, infatti, procedere con un’asciugatura corretta, che non è sicuramente la fase più facile del processo che vuole prevenire il restringimento di questi tessuti fondamentali per il nostro letto.

La soluzione definitiva

Se non volete che si stringano, dovete asciugarle strizzandole in primis a fine lavaggio, per eliminare la maggior parte dei residui di acqua. Soltanto in questo modo, infatti, potrete compensare la mancanza della centrifuga.

Se volete che non stringano, non mettetele ad asciugare quando fa troppo caldo, ma in generale quando il tempo è sereno e ventilato. Controllate periodicamente il loro stato di asciugatura e raccoglietele non appena noterete che si sono asciugate.

È fondamentale seguire questi consigli se non volete che si stringano tanto da non riuscire più a coprire il vostro materasso. Nel caso in cui le vostre lenzuola si siano già strette troppo, potete cercare di allargarle lavandole a mano.

Può sembrare una pratica pesante, ma riesce con maggiore facilità se, ad esempio, possedete una vasca da bagno. Vi basterà riempire la vasca e mettere le lenzuola. Lavarle quindi lì, dopodiché strizzarle per bene prima di stenderle.

In generale, però, è importante seguire alla lettera le indicazioni di lavaggio e di asciugatura indicati nelle lenzuola che avete appena comprato. A seconda del tessuto, infatti, può variare anche di molto il procedimento da applicare.