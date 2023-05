Il messaggio della banca che preoccupa milioni di italiani: cosa sta succedendo al conto corrente di tanti? Scopriamolo.

Attenzione a questo messaggio della banca che preoccupa la popolazione. Sempre più gli italiani preoccupati. Tanti si sono ritrovati con il conto corrente svuotato: che cosa sta succedendo? Ecco perché dovete prestare particolare attenzione a questo avviso.

Conto corrente svuotato: cosa sta succedendo a tanti italiani

Tanti italiani ultimamente si sono ritrovati con il conto corrente svuotato. Che cosa sta accadendo? Chi si è ritrovato coinvolto in questa situazione spiacevole ha raccontato di aver ricevuto questo messaggio della Banca Intesa Sanpaolo.

È proprio questo l’istituto di credito a cui facciamo riferimento. Il suo nome da qualche giorno sta circolando insistente sui social e nei vari forum dedicati a inconvenienti economici sorti tra utenti e banche.

Capita sempre più spesso che le persone si ritrovino senza più un centesimo sul conto corrente a causa di truffe perpetrate da hacker informatici o malintenzionati che riescono a sottrarre soldi ai poveri malcapitati.

Che cosa c’entra però in tutto questo un istituto bancario così famoso e dall’ottima reputazione come la Banca Intesa Sanpaolo? Lo scopriamo. Ecco perché dovreste prestare particolare attenzione a questo messaggio che ormai sta preoccupando milioni di italiani.

Se anche voi avete soldi investiti o risparmi conservati nella Banca Intesa Sanpaolo dovete prestare particolare attenzione.

Il messaggio della banca che preoccupa milioni di italiani

Forse anche voi vi siete ritrovati con il conto corrente svuotato? Se la risposta è sì, siete stati vittima allora di una perfida truffa.

Ebbene sì, se sul vostro dispositivo elettronico come cellulare o computer è comparso un messaggio o un’email con l’intestazione della Banca Intesa Sanpaolo, sappiate che si è trattato di un messaggio truffa volta al raggiungimento di un unico obiettivo: rubare le vostre informazioni e dati personali per svuotare il vostro conto.

Questa operazione che è nota nel mondo tecnologico con l’espressione di phishing, ultimamente sta provocando davvero tanti danni. I cosiddetti cyber-criminali sono capaci di realizzare email o addirittura avvisi della durata temporanea riportando schermate, immagini e dati che possono trarre in inganno gli utenti.

Questo è ciò che è successo a tanti piccoli risparmiatori della Banca Intesa Sanpaolo. Un messaggio fraudolento invitava a cliccare su un link per aggiornare dati personali e password relative a carte bancomat e di credito.

Chi purtroppo si è fidato, si è ritrovato con il conto corrente svuotato. Chi invece furbamente ha contattato il proprio broker finanziario o l’istituto di credito, ha scoperto che si stava per realizzare una truffa.

Purtroppo tanti sono i clienti della Banca Intesa Sanpaolo che hanno denunciato questo illecito ai loro danni. Da qualche giorno, sull’applicazione della banca compare infatti un invito a non cliccare sul link o aprire email inviate a nome di Intesa Sanpaolo.

Si specifica nell’avviso che la banca in questione non contatta mai i diretti interessati tramite sms ed email ma solo tramite chiamata con codice identificativo. Se anche voi vi siete ritrovati in una situazione del genere, contattate direttamente l’istituto di credito di riferimento per evitare truffe e danni a vostro carico.

La pratica del phishing

La pratica del phishing purtroppo si sta diffondendo sempre di più. I criminali informatici non hanno scrupoli. Tante le tecniche con cui riescono ad impossessarsi di password e dei dati di accesso. Cosa fanno con questi strumenti? Entrano nelle applicazioni bancarie dei poveri malcapitati.

Sono proprio gli hacker che effettuano acquisti o prelevano denaro all’insaputa dei proprietari effettivi che si ritrovano poi con una spiacevole sorpresa da affrontare. Ciò che è successo in particolare ai clienti di Banca Intesa Sanpaolo non si era mai verificato prima.

Come hanno raccontato alcuni testimoni, un messaggio avvisava di dover aggiornare applicazione e dati bancari per poter continuare ad utilizzare la propria carta di credito.

Cliccando su un apposito link, i truffatori sono entrati in possesso di tutti i dati sensibili che hanno consentito loro il prelievo e trasferimento illegale di denaro altrui.

Purtroppo individuare gli hacker o i truffatori informatici non è cosa semplice. Anche se si denunciano, questi ultimi sono bravissimi a far perdere le loro tracce.

Diffidate sempre da messaggi o avvisi ricevuti sul cellulare dalle banche. L’istituto di credito nel quale sono conservati i vostri risparmi adotta modalità di contatto completamente differenti.

Per qualsiasi dubbio o informazione potete chiamare la vostra banca di riferimento. Se purtroppo vi siete ritrovati ad essere invece vittima del phishing, non vi resta da fare altro che sporgere denuncia.