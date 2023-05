Via al bonus pedaggi autostradali a partire dal 5 giugno 2023: ecco a chi spetta e come è possibile fruire dello sconto. Ecco le novità.

A partire dal cinque giugno 2023 tutte le aziende che espletano servizi di autotrasporto potranno richiedere un contributo che riduce le spese sostenute per i passaggi autostradali durante l’anno 2022. Ecco come funziona, a chi spetta e quali sono le regole di applicazione del bonus pedaggi autostradali 2023. Scopriamo quali sono le novità previste per usufruire del beneficio economico di riduzione per i costi, che sono stati sostenuti nel corso dell’anno 2022 per i pedaggi autostradali.

Bonus pedaggi autostradali 2023: la novità in arrivo

In Gazzetta Ufficiale sono state pubblicate le disposizioni relative al bonus pedaggi autostradali 2023. Il provvedimento contiene le istruzioni per richiedere il contributo della riduzione dei costi dei pedaggi autostradali sostenuti lo scorso anno. A partire dal 5 giugno 2023 è possibile presentare la domanda sull’apposita piattaforma. Si tratta di un’interessante novità per le aziende che svolgono attività di autotrasporto.

Per poter beneficiare del bonus pedaggi autostradali è necessario che i mezzi vengano adibiti al trasporto di cose, rientrare in specifiche classi per il calcolo del pedaggio e appartenere alla classe ecologica Euro 5 o superiore. Lo sconto previsto è proporzionale al valore delle fatture pagate e relative ai pedaggi autostradali ricevuti. Per beneficiare del rimborso è necessario che l’ammontare totale delle fatture sia di almeno 200mila euro.

Bonus pedaggi autostradali 2023: come funziona?

Dal 5 giugno 2023 le aziende che esercitano attività di autotrasporto possono richiedere il bonus pedaggi autostradali. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio 2023 è stata pubblicata la delibera n. 6 che contiene le istruzioni del Comitato centrale per l’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose. Lo sconto previsto per ridurre i pedaggi autostradali può essere utilizzato e richiesto dalle imprese, consorzi, cooperative, società consortili e raggruppamenti che espletano servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi.

Il contributo per la riduzione dei pedaggi autostradali vale per i pedaggi effettuati nel corso dell’anno 2022. La riduzione prevista spetta proporzionalmente al valore delle fatture ricevute e relative ai pedaggi autostradali. La riduzione non può eccedere il 13% del valore del fatturato annuo.

Bonus pedaggi autostradali 2023: come presentare la domanda?

Per beneficiare del bonus pedaggi autostradali 2023 è necessario presentare la domanda collegandosi al portale dell’Albo nazionale degli autotrasportatori attraverso il servizio “Pedaggi”.

L’iter per richiedere lo sconto è articolato in due fasi:

presentazione della domanda;

compilazione, sottoscrizione e invio della domanda.

La richiesta non può essere inviata senza alcuna registrazione. Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 9 del giorno 5 giugno e fino alle 14 dell’11 giugno 2023. La fase 2 prenderà il via dalle ore 9:00 del 26 giugno fino alle ore 14:00 del 21 luglio 2023.