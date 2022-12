“Il matrimonio è nullo”, caos in casa reale: l’indiscrezione riguarda loro

Casa reale inglese, non c’è limite a tutto: il loro matrimonio è nullo? L’indiscrezione mette ansia a tutti gli inglesi e non solo.



Nuovi problemi per la casa reale inglese. Spunta fuori la notizia che lascia di sasso: il loro matrimonio è nullo. Ecco chi riguarderebbe lo scoop sconcertante.

Problemi per la casa reale inglese

La casa reale inglese continua ancora a far parlare di sé. Re Carlo e i suoi familiari, hanno gli occhi di tutto il mondo puntati addosso e non soltanto per il fatto che il figlio della Regina Elisabetta si ritrova oggi ad essere il sovrano d’Inghilterra ma per tutta una serie di situazioni, drammi e gossip che spuntano sul conto dei reali inglesi entusiasmando gli animi dei giornalisti internazionali.

Fino a qualche giorno fa, l’attenzione mediatica era per Harry e Meghan. Oltreoceano, i due duchi del Sussex stanno facendo rivoltare la casa reale e, direbbe anche qualche Royal watcher, la Regina Elisabetta nella tomba, per via del documentario in uscita tra qualche giorno e del libro del principe Harry che vedrà invece la sua pubblicazione il 10 gennaio.

Tuttavia non sono loro, oggi stranamente, ad attirare l’attenzione ma un’altra Royal couple che si ritrova travolta dallo scandalo. Arriva da Oltremanica l’indiscrezione che lascia tutti di stucco: il loro matrimonio è nullo. Ecco chi sono i protagonisti di questo scoop che ha dell’incredibile e che promette di rivoluzionare tutto a corte.

Matrimonio nullo: loro rischiano di dirsi addio

Arriva oltremanica lo scoop che lascia tutti senza parole. I sudditi non possono credere a ciò che stanno leggendo sui tabloid inglesi: il loro matrimonio, quello di Carlo e Camilla, potrebbe essere dichiarato nullo. Per quale ragione?

Come sappiamo, i due ex duchi di Cornovaglia, oggi reggenti del Regno Unito, sono sposati dal 2005. I due sono convolati a nozze quando entrambi avevano ottenuto, ormai da tempo, le carte del divorzio.

Per quale motivo, dunque, pare che la loro unione sia a rischio? Per una ragione molto semplice. Secondo quanto previsto da un’antica legge britannica, i reali inglesi non possono convolare a nozze civilmente ed è quello che invece hanno fatto Carlo e Camilla.

Carlo è stato sposato con la principessa Diana e il loro matrimonio è avvenuto con rito religioso e secondo i principi della chiesa anglosassone. Stesso discorso vale per Camilla Parker che anni fa sposò il generale Andrew Parker Bowles, con una cerimonia tenutasi in chiesa.

Il fatto che nel 2005, i due attuali sovrani di Inghilterra si siano sposati con rito civile presso la Windsor Guildhall a Londra, potrebbe rimescolare le carte in tavola e soprattutto mettere a rischio il loro matrimonio.

C’è uno specifico atto nella costituzione inglese, noto come il Marriage Act, risalente al lontano 1836, che impone un obbligo o divieto ben specifico per membri senior della casa reale inglese. Quale?

L’atto appena menzionato, stabilisce che i componenti della casa reale inglese non possono convolare a nozze civilmente in quanto essi stessi rappresentanti dei valori etici, morali e religiosi della chiesa anglicana.

Se il governo decidesse di appigliarsi a questo cavillo, sicuramente il matrimonio di Carlo e Camilla potrebbe essere dichiarato nullo. Fino a qualche anno fa, si pensava che in realtà, l’unione dei due attuali reggenti inglesi fosse già compromessa per via del fatto che, seppur alla lontana, i due, Carlo e Camilla, condividevano degli antenati facendo di loro dei parenti alla lontana.

Il problema però oggi non è questo ma la clausola del Marriage Act che potrebbe porre fine ad una unione che dura da una vita. Questa indiscrezione, fa sapere il settimanale Neue Post, arriva in un momento particolarmente delicato per i membri della casa reale inglese.

Sappiamo tutti che il prossimo maggio 2023, Carlo e Camilla verranno proclamati ufficialmente e legalmente Re e Regina d’Inghilterra ma ora, tutto potrebbe avere un finale diverso e non è detto che sia lieto.