Una lite per un apprezzamento di troppo a una ragazza sarebbe finita nel sangue a Caltanissetta: ucciso un uomo, ferite tre persone.

La vittima, secondo quanto riportato dall’Ansa, sarebbe stata colpita con un’arma da taglio e sarebbe deceduta poco dopo il trasporto all’ospedale.

Lite per una ragazza a Caltanissetta, un morto e tre feriti

È di un morto e 3 feriti il bilancio della lite consumatasi nella notte a Caltanissetta, vittime quattro uomini di cui uno, un 51enne, sarebbe deceduto durante le fasi del soccorso dopo essere stato trasportato all’ospedale.

La violenza sarebbe esplosa per una ragazza, riporta Ansa, a seguito di un presunto apprezzamento di troppo che avrebbe innescato un’accesa discussione e poi l’aggressione sfociata nel sangue.

Chi è la vittima, uccisa a coltellate per un apprezzamento di troppo

A perdere la vita, stando a quanto appreso dall’agenzia di stampa, è stato Marcello Tortorici, un uomo di 51 anni che, coinvolto in una rissa con altri 3, sarebbe stato vittima di un accoltellamento avvenuto a Caltanissetta poche ore fa.

Il motivo scatenante la lite, riferisce ancora Ansa, sarebbe un apprezzamento di troppo rivolto a una ragazza. L’uomo sarebbe morto poco dopo il ricovero all’ospedale Sant’Elia.

Un’altra persona in gravi condizioni

Nelle ultime ore è emersa la notizia che un’altra delle persone rimaste ferite nella lite sfociata in accoltellamento a Caltanissetta sarebbe arrivata in ospedale con lesioni importanti.

Si tratterebbe di un uomo che attualmente, secondo diverse fonti, verserebbe in gravi condizioni per le ferite riportate nell’aggressione.

La ricostruzione dell’accoltellamento

Dalle prime informazioni trapelate sull’accaduto, il teatro della violenta aggressione sarebbe una zona centrale del cuore storico della città, via San Domenico.

La rissa sarebbe scoppiata non lontano da un’osteria. Dopo un presunto apprezzamento rivolto a una ragazza, sarebbero spuntati i coltelli.

Il 51enne Marcello Tortorici sarebbe stato colpito alla gola, attinto da un fendente che poi si sarebbe rivelato fatale. All’arrivo dei carabinieri, la vittima sarebbe stata ancora agonizzante.

Tensione in ospedale dopo la tragedia

Tortorici, secondo quanto si apprende dalle agenzie, apparso immediatamente in condizioni gravissime, sarebbe stato trasportato al Sant’Elia con un’ambulanza del 118.

Il decesso sarebbe avvenuto poco dopo. Quando soccorritori e militari sono giunti sulla scena del crimine, vi avrebbero trovato un’altra persona a terra con ferite da arma da taglio alle gambe e si tratterebbe del fratello del 51enne deceduto a seguito della rissa.

Le altre due persone coinvolte si sarebbero presentate in caserma e una delle due, ferita in maniera più grave da un taglio al torace, sarebbe stata poi trasportata in codice rosso nello stesso nosocomio.

L’altro uomo sarebbe rimasto ferito in modo lieve e in queste ore sono in corso le attività d’indagine dei carabinieri per chiarire i contorni della vicenda.

Gli inquirenti, riferisce ancora Ansa, sarebbero a caccia di testimonianze utili alla ricostruzione della dinamica. Un lavoro reso ancora più complesso, scrive l’agenzia, dalla “scarsissima collaborazione” di alcuni dei soggetti che si sarebbero trovati sul posto al momento della violenta lite e dell’omicidio.

Durante la notte, i carabinieri della Sezione investigazioni scientifiche (Sis) hanno avviato i rilievi sulla scena del crimine. Oltre alle tracce di sangue, i militari avrebbero individuato una delle presunte armi intervenute al momento della lite.