By

Sono tantissimi, innumerevoli i musei presenti nel mondo, ma solo uno batte ogni record di visite: parliamo del Museo del Louvre, a Parigi, che secondo una recente classifica si posiziona primo per numero di presenze nel 2022.

I principali musei del mondo pieni di opere d’arte di pregio, che raccontano la storia antica, ma anche la contemporaneità, la scienza e tanto altro sono diffusi in ogni continente.

Ma ce n’è uno che è il museo per eccellenza, pieno di meraviglie che ogni anno persone da ogni parte arrivano per visitarlo: parliamo del Louvre, che anche per il 2022 resta il museo più visitato del mondo.

Il Louvre è il museo più visitato al mondo

Arriva la consueta classifica de Il Giornale dell’Arte, che analizza tutti i musei del mondo, eleggendo i più visitati durante l’anno precedente, in questo caso parliamo del 2022.

Il primo in classifica, ancora una volta, è il Museo del Louvre, la galleria espositiva più bella, nota e grande di Parigi, una tappa necessaria se ci si trova nella capitale francese.

Con ben 8 milioni di presenze nel 2022, il Louvre è uno dei musei più amati al mondo, che racchiude al suo interno alcuni dei più importanti tesori dell’arte di tutti i tempi, tra cui La Gioconda di Leonardo Da Vinci.

Il Museo si trova in un magnifico palazzo in stile barocco, sulle rive della Senna di Parigi, che originariamente era stato costruito come fortezza nel 1190.

Nel XVI secolo, poi, divenne residenza reale, vedendo un periodo fiorente e di crescita davvero esponenziale. Nel 1682, Luigi XIV decise di trasferire il palazzo reale a Versailles, così il Louvre divenne sede di artisti, con accademie che proponevano regolarmente diverse mostre.

Il 1793, dopo la Rivoluzione Francese, fu l’anno in cui il Louvre diventò ufficialmente un museo grazie all’Assemblea Nazionale e, dopo la chiusura nel 1796, fu Napoleone a riportarlo in auge, portando numerose opere d’arte al suo interno.

L’esposizione attuale è davvero gigantesca e prevede opere di stili e secoli diversi tra loro: antichità del vicino Oriente, opere egiziane e greche, o anche etrusche e romane.

C’è anche una sezione di arte islamica e tantissime sculture, come la Venere di Milo o la Vittoria alata, nonché poi innumerevoli dipinti tra i più famosi al mondo.

Ricordiamo La Vergine col Bambino e Sant’Anna, di Da Vinci, e L’incoronazione di Napoleone di Jacques-Louis David.

Insomma, davvero un parterre di opere per tutti i gusti, da perdersi tra la storia e la bellezza di tanta arte.

I Museo Vaticani secondi in classifica

Tornando alla classifica diffusa da Il Giornale dell’arte, al secondo posto si classificano i Musei Vaticani, il museo nazionale di Città del Vaticano, che è una delle mete più visitate dagli amanti dell’arte.

Anche qui, ci sono numerose collezioni meravigliose e dall’importanza storica molto rilevante. Si tratta di una delle raccolte d’arte più grandi al mondo, opere raccolte nei secoli e secoli da tutti i papi e cardinali.

Inoltre, i Musei Vaticani sono la casa della Cappella Sistina, il capolavoro di Michelangelo, che i turisti da tutto il mondo vengono ad ammirare.

Al terzo posto di questo elenco artistico c’è il British Museum di Londra, altro scrigno di opere archeologiche notevoli, una delle collezioni più estese nel pianeta. Parliamo di ben 8 milioni di oggetti e anche più, che raccontano diverse fasi della nostra storia.

Fuori dal podio, per quanto riguarda l’Italia, abbiamo anche le Gallerie degli Uffizi di Firenze, al quarto posto, seguito poi dalla Galleria dell’Accademia e Palazzo Ducale di Venezia.

In classifica anche il Museo Egizio e il Museo del Cinema di Torino, la Reggia di Caserta e la Triennale di Milano.