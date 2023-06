Il giornale tedesco Bild sostituisce 200 giornalisti con l’IA

Ben 200 giornalisti sono stati sostituiti dall’IA: questa la decisione presa da Bild, popolare giornale tedesco.

La percezione di ChatGPT varia tra la positività espressa dai professionisti che lo considerano uno strumento essenziale per il lavoro e coloro che temono l’effetto della suo utilizzo, che sarebbe volto, col tempo, a sostituire gli esseri umani nelle mansioni tradizionali.

Anche se alcune società stanno promuovendo l’uso dei chatbot e dell’IA generativa, come supporto tecnico durante le loro attività, ci sono casi di effettiva sostituzione del lavoratore con l’intelligenza artificiale.

Recentemente, il noto quotidiano tedesco Bild ha licenziato circa 200 dipendenti e ridotto il numero di presenze in redazione per tagliare i costi. Allo stesso tempo, il giornale ha deciso di utilizzare l’IA generativa per sostituire parzialmente il personale. Il futuro del giornalismo è nelle mani dell’intelligenza artificiale?

Build sostituisce 200 giornalisti con l’intelligenza artificiale

La decisione di Bild di ridurre i costi – tagliando parzialmente il personale e le redazioni regionali – è comprensibile, anche se non tutti la comprendono e la accettano.

Secondo un report della Frankfurter Allgemeine, la casa editrice vuole ridurre i costi di circa 100 milioni di euro e, pertanto, deve adottare misure drastiche come tagliare il personale e diminuire i costi associati alle redazioni locali.

Questi tagli influiranno sia sui manager che sugli editori in modo indiscriminato, anche se saranno attuati diversi sforzi per trovare soluzioni socialmente accettabili che minimizzino i licenziamenti.

Le attività che saranno eliminate riguardano tutte quelle che possono essere svolte digitalmente dall’intelligenza artificiale.

Secondo Bild, queste includono le funzioni svolte da caporedattori, redattori, correttori di bozze, segretariato e photo editing. Saranno lasciate solo poche persone a svolgere tali mansioni, dando – di fatto – maggiore spazio all’utilizzo dell’IA generativa.

Il giornalismo su carta stampata è alla fine dei suoi giorni?

Il CEO del gruppo Springer, che controlla Bild, ha dichiarato – senza mezzi termini – che il giornalismo su carta ha ormai esaurito il suo ciclo di vita e che il futuro è interamente digitale.

Ciò significa che Bild potrebbe presto porre fine alla produzione della sua edizione cartacea e concentrarsi invece sulla creazione di una versione web, ricorrendo ad apposite redazioni virtuali.