Ad Alberobello, se adotti un cane, non paghi la Tari

L’estate: il periodo dell’abbandono dei cani. Ma c’è un Comune in Italia che ha scelto di portare avanti un’iniziativa particolare e diversa dal solito, per riuscire a salvare quanti più cuccioli di cane, in particolare, dai canili.

Chi adotta un cucciolo di cane dal canile comunale non pagherà la Tari. A portare avanti questa iniziativa è il comune di Alberobello.

Alberobello, una lodevole iniziativa

Un comune d’Italia che decide per una svolta “pro cani”. Sì, per salvarli dalla sofferenza e dalla solitudine del canile. Stiamo parlando del comune di Alberobello, in Puglia. Una scelta particolare quanto speciale, per tutti i suoi cittadini: se adotti un cucciolo di cane dal canile comunale, non pagherai la Tari.

Ufficialmente, la misura è già in atto, anche se il regolamento deve ancora essere approvato ufficialmente dal Consiglio Comunale. Ed è proprio l’amministrazione comunale che ha deciso di portare avanti questo obiettivo: da un lato, aiutare le famiglie a risparmiare e, perché no, anche introducendo un nuovo componente in famiglia.

Dall’altro lato, invece, aiutare così allo sfollamento dei canili, specie nel periodo estivo che diventano dei veri e propri lager con le temperature a livelli alti. Il senso è quello di offrire una disponibilità economica alle famiglie che, così facendo, risparmieranno il denaro della tassa, potranno contare su maggiori risorse ed avere, inoltre, un’ottima compagnia in casa.

Non solo il comune di Alberobello ha adottato “una strategia ed un’iniziativa” simile. Negli anni passati, anche i comuni di Bisceglie e Locorotondo avevano attuato una legge simile, rispettivamente nel 2016 e nel 2018. Nel caso del comune di Bisceglie, si arrivò, anche, a introdurre sconti fino a 5mila euro sulle tasse comunali per chi adottava un cane.

Mentre a Locorotondo, l’iniziativa era simile a quella del comune di Alberobello. Ad Alberobello, invece, la misura prevede un’esenzione sulla Tari per tutti i residenti che si recheranno nel canile comunale per adottare un cucciolo: “Sono fermamente convinto che la misura possa giovare alle persone e ai cuccioli, pronti a trovare una famiglia amorevole che li accudisca per tutta la vita” – ha dichiarato il sindaco di Alberobello, De Carlo.

Un provvedimento che, come dicevamo all’inizio, arriva nel pieno dell’estate e, allo stesso tempo, in uno dei periodi più particolari e difficili per gli animali, in primis i cani che, troppo spesso, vengono abbandonati proprio in questo periodo. Salvarli dal canile è un atto d’amore sì ma, molto spesso, si deve essere agevolati per portare avanti una scelta del genere.

Ed ecco che le amministrazioni comunali arrivano in aiuto delle famiglie e di chiunque vorrà compiere un gesto così bello.