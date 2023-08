Il gatto fissa la foto da giorni, la proprietaria capisce il motivo e si emoziona

Il gatto è un animale molto criptico, ma ha sempre qualcosa di affascinante. Il protagonista di questa storia ha fissato per giorni una foto e il motivo è commovente.

Gli amanti dei gatti sanno benissimo che il felino è in qualche modo egoista e opportunista. Se decide che qualcosa non gli va non c’è modo di fargli cambiare idea e soprattutto non cede mai alle lusinghe dell’uomo. Ciò che stiamo per raccontarvi oggi ha come protagonista proprio un gatto che per giorni ha fissato una fotografia.

Il gatto, un animale incredibile

Chi non ama i gatti non ne ha mai avuto in vita sua, ma a chi piace almeno una volta ne ha adottato uno. Chi li conosce sa molto bene che parliamo di un animale poco socievole, che cerca solo quando vuole lui o quando ha fame, è solitario e in qualche modo egoista, ma a suo modo dimostra l’affetto per il proprio padrone.

C’è poi una credenza che pensa che i gatti neri siano porta sfortuna per via di tutte quelle dicerie sul suo conto. Altri invece li considerano come incarnazioni di stregoni, streghe o spiriti maligni. Ci sono persone invece che li considerano persino come dei talismani in grado di portare molta fortuna a chi lo possiede.

Inoltre, ogni Paese ha la propria credenza. Ad esempio, in Inghilterra se si incontra un gatto nero ciò significa qualcosa di buono, un buon segno insomma. Addirittura, secoli fa i marinai erano i primi a portarsi dei gatti neri a bordo come segno di buon auspicio in viaggio. Questa credenza è sentita ancora oggi da molti marinai che possiedono almeno un gatto nero.

L’incontro casuale tra un ragazzo e un gatto nero

La storia di oggi ha come protagonista un gattino nero e un ragazzo che si incontrano per puro caso davanti a casa. Il giovane sognava di entrare nella Marina Militare, ma non era in cerca di un gatto nero come porta fortuna. In casa vivono la mamma Erin, una donna single, e il figlio Max.

Il ragazzo non aveva l’ambizione di andare al college come molti suoi coetanei, ma sognava di entrare in Marina. Da sempre Max sognava di avere un animale domestico, ma la mamma non è mai stata d’accordo. Per lui però, era arrivato il momento di allargare la famiglia con un amico a quattro zampe. Erin però non era della sua stessa idea.

La donna infatti era consapevole che da li a breve tempo il figlio se ne sarebbe andato di casa e lei sarebbe rimasta da sola a dover badare anche all’amico peloso. Così Max escogita un modo per convincere la donna e le fa capire che il gatto è un animale indipendente e soprattutto quando lui non ci sarà, lei non si sentirà mai sola.

Alla fine il ragazzo la convince e i due si mettono alla ricerca del loro futuro amico. Non si affidarono però ad annunci o allevatori, ma sapevano che nel loro quartiere c’erano tanti animali a cui serviva affetto. Trovano così un rifugio vicino a casa e Max si innamora di un batuffolo nero e penserà subito che sarà lui che andrà a casa con loro.

Il gatto fissa per giorni una foto, la reazione commovente

Il gatto scelto da Max si chiama Yuki ed è molto diffidente con tutti ed Erin non era convinta di portarla a casa. Con grande stupore il gatto si ambienta facilmente, diventa amichevole ed era molto intelligente. Yuki è stato sin da subito molto rispettoso e non ha mai combinato nulla che potesse indispettire Erin.

Tuttavia, il giorno della partenza di Max si stava avvicinando ed Erin era molto preoccupata. Non solo pensava alla separazione del figlio, ma si chiedeva come avrebbe reagito il gatto senza di lui. Quando il ragazzo lasciò la casa, il felino era molto triste e rimase sdraiato sul cuscino di Max per giorni interi. Lo aspettava addirittura alla porta di ingresso.

Anche ad Erin mancava molto il figlio e decise di appendere una foto sul muro di casa come se volesse sopperire quella mancanza. Yuki quindi capisce che il suo padrone non farà ritorno velocemente ed Erin rimane incantata dal comportamento del gatto.

Il felino infatti si avvicina alla foto e dopo averla osservata per molto tempo, la tocca con la zampa come se volesse accarezzare il suo amico umano. Questa storia testimonia di come anche gli animali hanno un cuore enorme e sono in grado di soffrire dinnanzi a dei cambiamenti.