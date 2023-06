Il fungicida e insetticida più forte al mondo è questo: con zero sostanze chimiche

Il fungicida e insetticida più forte al mondo è questo qui: sai come puoi realizzarlo? In maniera assolutamente naturale! Ecco cosa ti occorre.

Per prendersi cura di piante e fiori attaccati da funghi e parassiti, talvolta è necessario ricorrere a fungicidi e insetticidi. Sai come realizzare un solo prodotto che assolva entrambe le funzioni e che soprattutto sia naturale? Ti servono 2 ingredienti solamente.

Come proteggere le piante dai parassiti

Poco importa che tu sia un esperto giardiniere o un pollice verde alle prime armi: sarà capitato anche a te di vedere le tue piante attaccate da funghi o parassiti.

Alcuni sono innocui, altri invece particolarmente pericolosi. Sai per esempio che gli afidi succhiano la linfa vitale dalla pianta la quale arriva alla morte in poco tempo se non si interviene in fretta?

Anche le lumache che sembrano tranquille, sono in realtà pericolosi parassiti: esse si nutrono di foglie e stelo intaccando il benessere dei tuoi gioielli verdi. Se sei alla ricerca di una soluzione per sbarazzarti di funghi e parassiti dalle tue piante, continua a leggere.

Non ti consiglieremo di acquistare prodotti tossici o chimici che in tanti vendono soprattutto ai meno esperti con la promessa di risolvere il problema. Piuttosto ti indicheremo il procedimento da seguire per realizzare il fungicida e insetticida più forte al mondo. Devi procurarti solo 2 ingredienti. Ecco quali.

Il fungicida e insetticida più forte al mondo: ti servono solo 2 ingredienti

Se vuoi sbarazzarti di funghi e parassiti che attaccano le tue piante, sei capitato nel posto giusto. Oggi scoprirai come realizzare il fungicida e insetticida più forte al mondo.

Ti servono solo 2 ingredienti: alcol e aglio! Iniziamo subito. Per prima cosa, macina 6 spicchi di aglio e riponili in una bottiglia. Poi, riempi quest’ultima per metà con alcol a 70 gradi e per metà con acqua.

Se ce l’hai in casa, ti consigliamo di aggiungere alla soluzione anche 1 cucchiaio di sapone di Marsiglia. Scuoti energicamente il composto dopo aver chiuso la bottiglia con il suo tappo e lascia che l’aglio maceri per almeno un’ora.

Trascorso questo tempo, spruzza la soluzione ottenuta sulle foglie delle tue piante e sul terreno: il fungicida e insetticida più forte al mondo assolverà perfettamente il suo compito.

Questo prodotto da te realizzato si rivela particolarmente efficace per sbarazzarti di mosche bianche, vespe, coccinelle, formiche e lumache. Se conservato in un luogo asciutto e fresco, lontano da fonti di calore o di freddo eccessivo (per esempio il frigorifero) questo repellente ecologico può durare anche 6 settimane.

L’aglio è un ingrediente dalle proprietà straordinarie non solo per il nostro organismo ma anche per proteggere la salute delle piante. Esso è un naturale insetticida e fungicida. L’alcol invece è un potente solvente capace di sfruttare tutte le proprietà dell’aglio.

Prova anche tu a realizzare questa soluzione e potrai dimenticarti di funghi, insetti e parassiti che finalmente lasceranno in pace le tue piante. Ovviamente la natura pensa sempre a tutto e mette a nostra disposizione tanti altri rimedi naturali per consentirci di prenderci al meglio cura delle nostre piante.

Per esempio, hai mai sentito parlare dell’olio di Neem? È un insetticida naturale che è capace di allontanare vermi e larve dal terreno. Lo puoi acquistare nei negozi di giardinaggio o nei vivai.

Se cerchi una soluzione ancora più ecologica ed economica, allora non puoi non realizzare questa ricetta. Ecco gli ingredienti di cui avrai bisogno: menta, cenere, aglio, tabacco, sapone di Marsiglia.

Come li combiniamo tutti questi ingredienti? In una bottiglia da un litro, aggiungi 15 foglie di menta tritata, un cucchiaio di cenere, 2 spicchi di aglio macinato, un po’ di tabacco e un cucchiaio di sapone di Marsiglia.

Agita bene questa miscela e lascia che riposi in frigo per almeno 24 ore. Poi, trascorso questo tempo, filtrala e versala sulle foglie e sul terreno delle tue piante. Con questa soluzione ti sbarazzerai velocemente di insetti e parassiti vari.

Anche lo zolfo in polvere è un ingrediente naturale che, se versato nel terreno delle tue piante, aiuta le stesse a rinforzare il loro “sistema immunitario” che diventerà più forte contro l’attacco di parassiti. Con questo rimedio potrai dimenticarti in particolare di pulci, zecche, larve e persino funghi.

Anche i gusci d’uovo sono un ingrediente naturale di scarto. Essi aiutano le tue piante a rimanere in salute. Sono sì dei fertilizzanti ecologici che garantiscono una crescita repentina dei tuoi gioielli verdi ma al contempo sono anche un repellente naturale.

I gusci d’uovo tengono lontani dalle piante soprattutto lombrichi, lumache e bruchi. Falli essiccare per 24 ore, tritali e spargili sul terreno delle tue piante: addio a parassiti in un minuto!