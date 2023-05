Il figlio di Mina rivela i veri motivi del ritiro della madre: “Impossibile mantenere il livello”

Massimiliano Pani, figlio di Mina, si confida e svela alcuni dettagli sulla famosa madre. Uno sguardo sulla vita privata della da sempre riservatissima artista, da tempo residente in Svizzera. Le dichiarazioni dell’artista, attore e musicista, svelano un lato inusuale della celebre madre, dall’addio alla scena pubblica al trasferimento in terra elvetica.

Il figlio di Mina, Massimiliano Pani, ha rilasciato un’intervista in cui ha svelato alcuni retroscena sulla vita della famosa madre, volendo fare chiarezza su alcuni aspetti. Durante l’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Pani ha svelato risvolti inediti sulla vita della leggendaria artista. L’uomo è figlio della “Tigre di Cremona” e dell’attore Corrado Pani, situazione che ai tempi scatenò un grande scandalo.

Massimiliano Pani parla della madre Mina e racconta come sia ora la sua vita

Pani, 60 anni, si è raccontato durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, in cui ha parlato dei rapporti con la madre Mina e della vita lontano dai riflettori dell’artista. Un racconto senza filtri e che ha svelato lati inediti della grande artista.

“In assoluto la personalità più affascinante in cui mi sia mai imbattuto. Papà diceva: ho lavorato con tutti i grandissimi ma di fuoriclasse ne ho conosciuti solo due, Carmelo Bene e Mina” ha raccontato al quotidiano Massimiliano.

Un’artista che segue i tempi e si fa protagonista di pezzi storici, come l’ultimo duetto eseguito con Blanco, un collega amatissimo dai più giovani: “Saper vedere le cose in anticipo. Mentre parliamo, Mina è prima con Blanco nelle radio e l’album è in vetta negli store digitali. Eppure non ha social e sono 45 anni che non fa concerti e non dà interviste”.

Una carriera che nonostante la “sparizione” dalle scene, non ha mai subito una battuta di arresto, con collaborazioni importanti come quelle con Celentano, e ora Blanco. “È agli antipodi delle leggi della comunicazione mainstream. Abbiamo fatto un’indagine di mercato: il suo pubblico va dai 20 ai 35 anni, persone che non l’hanno mai vista dal vivo. Pagano le scelte fatte con coraggio, libertà e coerenza: la gente la segue per questo” ha detto Pani.

Massimiliano ha poi voluto chiarire il motivo del trasferimento in Svizzera della madre, che è stato oggetto spesso di interrogativi: “Siamo venuti a Lugano perché voleva mandare noi figli alla scuola pubblica: a Roma o Milano non sarebbe stato possibile. La polemica sulle tasse è assurda. Negli Anni 70 le tasse in Italia non le pagava nessuno. Mina è andata in Svizzera per poterle pagare, perché aveva bisogno di sentirsi una persona normale. Chi dice il contrario non ha capito nulla di mia madre”.

Anche la sparizione dalle scene, avvenuta nel 1978, viene spiegato dal figlio così: “Quando ha capito che la tv di qualità eccelsa che faceva stava cambiando. Impossibile mantenere quel livello qualitativo. La Emi le rescinde il contratto? E allora Mina fonda con il padre Giacomo (Mino) una sua etichetta di famiglia, la Pdu, e si concentra solo ed esclusivamente sul produrre dischi come e quando vuole lei. E comincia il lavoro di distruzione della sua immagine”.