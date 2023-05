Domani una nuova allerta rossa in Emilia-Romagna

La protezione civile ha disposto con un avviso nella giornata di oggi lo stato di allerta rossa causa maltempo in Emilia-Romagna.

Zona gialla di allerta per il Veneto, la Lombardia, il Lazio, la Campania e l’Abruzzo. Ma anche il Molise e l’Umbria. Domani in Emilia-Romagna allerta rossa: lo comunica il Dipartimento della Protezione Civile. Intanto in Emilia-Romagna vanno avanti le evacuazioni a causa delle frane e delle esondazioni dei fiumi degli scorsi giorni. Allerta per le province di Forlì-Cesena, Bologna, Modena e Ravenna, dove si sono riscontrati i maggiori danni già all’inizio del mese.

Maltempo, allerta rossa domani in Emilia-Romagna

Rischio forti piogge in Emilia-Romagna, e temporali derivanti da un’area depressionaria tra Francia e Sardegna. E’ lo scenario che domani dovrebbe configurarsi, a livello, climatico. Un flusso di correnti caldo umide risaliranno dal Nord dell’Africa, facendo peggiorare ulteriormente le condizioni su gran parte del nostro Paese. Dunque, causa maltempo, il Dipartimento della Protezione Civile nella giornata di oggi ha fatto sapere che per tutta l’Emilia-Romagna domani sarà allerta rossa.

Si prevedono dunque grandinate, fortissimi rovesci e temporali con forte attività elettrica, insieme a raffiche di vento. In gran parte del Centro-Nord inoltre, è stata istituita sempre dalla Protezione Civile, l’allerta gialla. Si tratta di Molise, Lazio, Abruzzo, Campania, Umbria, e ancora Veneto e Lombardia al nord.

Ma i riflettori rimangono puntati sull’Emilia-Romagna, dopo le gravi alluvioni degli scorsi giorni e di inizio maggio, con i fiumi che hanno esondato e le frane che hanno colpito l’Appennino. Allerta per le province di Forlì-Cesena, Bologna, Modena e Ravenna, dove negli scorsi giorni i tecnici della Regione hanno deciso di chiudere due rotture del fiume Sillaro, vicino Imola, con 7mila tonnellate di massi e 24mila tonnellate di terra.

Evacuazioni in Emilia-Romagna a causa di frane e allagamenti

Causa maltempo e inondazioni anche in città, nella provincia di Forlì-Cesena sono stati evacuati 160 cittadini, mentre altri 86 solo nel comune di Dovadola. Sono stati due gli episodi ad allarmare principalmente. Una frana a Trova, che ha causato l’allontanamento con tanto di ordinanza per 31 persone residenti nei pressi della frana, e la strada comunale di Montepaolo, che adesso risulta impercorribile a causa delle tante frane di questi giorni.

Addirittura 5 in appena 7 km le frane, per le quali sono state evacuate 41 persone. Di queste la metà faceva parte di una comunità psichiatrica.