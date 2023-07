Il consiglio dei giardinieri per rimuovere il muschio dal terrazzo: come eliminarlo

Vorresti rimuovere il muschio dal terrazzo e non sai come fare? Segui il consiglio del giardiniere e lo eliminerai in pochissimo tempo, ecco come fare!

Quando il muschio ricopre il terrazzo è un vero fastidio perché diventa sporco e viscido. Come fare per rimuoverlo in modo definitivo e pulire al meglio il terrazzo? Usare prodotti nocivi e corrosivi non è certo l’idea migliore, sia perché sono costosi sia perché possono danneggiare il terrazzo. Ecco alcuni consigli dei giardinieri per eliminare il muschio e far tornare il terrazzo del tutto pulito!

Bicarbonato per rimuovere il muschio dal terrazzo

Uno dei rimedi naturali più efficaci per rimuovere il muschio è sicuramente il bicarbonato di sodio. Questo ingrediente naturale è fra quelli indicati dai giardinieri per liberarsi del verde muschio, fastidioso quando tappezza il terrazzo.

Con il bicarbonato si ottiene un antimuschio naturale, innocuo per le piante e le persone, e anche molto efficace. Ecco cosa ti serve e come preparare un antimuschio al bicarbonato:

Prepara in un contenitore 1 litro di acqua tiepida;

Aggiungi 3 cucchiai di bicarbonato di sodio;

Applica la soluzione ottenuta con una scopa oppure un pennello.

Usa lo strumento che preferisci in base all’ampiezza della zona dalla quale devi rimuovere il muschio. Quando hai terminato di applicare il prodotto, sciacqua tutto usando dell’acqua pulita. Il muschio sarà rimosso in un baleno e otterrai superfici libere e perfettamente pulite.

Una valida soluzione: l’acido citrico

Anche l’acido citrico si rivela un ingrediente naturale particolarmente efficace per rimuovere il muschio dal terrazzo. Ottimo da usare quando il muschio ha ricoperto le superfici, l’acido citrico agisce con la sua potente favorendo la rimozione anche dai rivestimenti.

Si tratta di un rimedio che usavano le nostre nonne quando ancora non esistevano i prodotti già pronti e anche oggi risulta fra i più efficaci in assoluto. Ecco come usare questo prodotto, ideale per preparare una soluzione non schiumosa e in grado di agire rapidamente:

Prepara un secchio e metti dell’acqua tiepida;

Versa all’interno 600 g di acido citrico;

Aggiungi anche 150 g di bicarbonato di sodio;

Metti pure 20 ml di olio commestibile.

Mescola con cura e bagna le superfici della terrazza coperte di muschio con la soluzione ottenuta, avendo cura di applicarla quando sono asciutte. Nel giro di un paio di giorni il liquido sarà assorbito dai muschi e potrai eseguire il risciacquo.

Usa dell’acqua tiepida da passare con uno spazzolone per rimuovere il muschio dal terrazzo. Oppure, se non vuoi eseguire questa operazione, attendi che piove e passa solo lo spazzolone per eliminare i residui.

E’ importante applicare la soluzione ottenuta mescolando acido citrico e bicarbonato solo quando il terrazzo è del tutto asciutto, altrimenti perde la sua efficacia.

Questo prodotto è perfetto anche per eliminare il muschio che si forme sulle pietre naturali presenti nei giardini, per liberarle da questa peluria a volte antiestetica. È ottimo anche per pulire lastre di cemento, asfalti carrabili, dai marciapiedi e altri passaggi spesso ricoperti dal fastidioso muschio.

I due rimedi naturali efficaci per togliere il muschio

Come hai visto, sia il bicarbonato di sodio che l’acido citrico sono due ingredienti naturali assolutamente efficaci per rimuovere dal tuo terrazzo tutto il muschio che nel tempo si è formato. Potrai usare le due ricetta anche su altri superfici, come per esempio sulle piastrelle esterne, sul cemento, e addirittura sul catrame.

Usa i prodotti per liberare i vialetti del giardino, il patio, le superfici in pietra che abbelliscono le aiuole e perfino i mobili che tieni fuori, spesso attaccati anch’essi dal muschio.

Con questi prodotti naturali ed economici otterrai risultati sorprendenti e risparmierai anche tanto, visto che i prodotti antimuschio costano molto! Usali tranquillamente e come vedi, anche i giardinieri consigliano di preferirli ai soli prodotti che trovi sul mercato!