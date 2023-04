Il centro storico più grande d’Europa è proprio nel nostro Paese: dove si trova

Qual è il centro storico più grande d’Europa? Si trova proprio in Italia ed è un posto bellissimo da visitare subito.

Quante volte si visita una città e si ha la sensazione che il suo centro storico sia grandissimo, ricco di tradizione e storia? In effetti, ci sono dei primati molto importanti da considerare oltre che dati ufficiali. Se in molti considerano un centro storico a seconda dell’anno di costruzione, altri si basano sulla sua grandezza a prescindere. Insomma, inutile girarci intorno perché il centro storico più grande di tutta Europa è proprio in Italia. Non è un record fondamentale, ma mette l’accento su quelle che sono le meraviglie del nostro Paese e della sua storia.

Città europee e centri storici

L’Europa è un concentrato di bellezza autentica, con le sue vie e i suo centri storici che raccontano storie lontane. Rimasti intatti e autentici, rappresentano certamente un valore aggiunto per il turista che arriva da ogni parte del mondo.

Genova è sempre stata considerata come la città con un grande centro storico, forse tra i più vasti in Europa. In realtà il primato non è suo, anche considerando l’architettura che caratterizza questa città con le sue mura e i suoi carruggi con uno sviluppo in lunghezza e non in larghezza.

Il centro storico di Genova è riconosciuto per le sue vie strettissime, i colori scuri e quei negozi della tradizione che fermano il tempo. Sono angoli suggestivi da vivere e respirare, perché parte della storia di una città così bella.

Sempre restando in Italia, si parla del centro di Napoli tra i più grandi e importanti in Europa. Comprende più quartieri che si fondono tra loro offrendo stili architettonici differenti, unici nel loro genere. I vicoli di Napoli parlano di tradizione con quei negozietti particolari e quel profumo di sfogliatella impossibile da ignorare.

Le statistiche mettono in classifica anche Venezia, con la sua particolarità e un centro storico che sicuramente non passa inosservato.

Centro storico più grande d’Europa: è in questa città italiana

Secondo i dati che hanno messo in evidenza gli esperti del settore turistico, Lisbona è la città con uno dei centri storici grandi e famosi in tutta Europa. Tuttavia è Palermo ad avere il primato del assoluto nella classifica, con un concentrato di bellezze storiche e architettoniche.

Si può ammirare il Palazzo dei Normanni e la Cappella Palatina, il Teatro Massimo e la Cattedrale. Il centro mette in connessione il turista con la vera atmosfera siciliana, con i suoi stili e le sue tradizioni. Da qui sono passati tantissime popolazioni nel tempo e il centro è stato costruito man mano, prendendo qualcosa di caratteristico dominazione dopo dominazione. Immenso, da vedere almeno una volta nella vita soffermandosi ad ammirare i dettagli.