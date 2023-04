Il piccolo stava semplicemente imparando, insieme al papà, ad andare in bici senza le rotelle. Mai avrebbe immaginato che, di lì a poco, sarebbe capitata una tragedia.

Inavvertitamente, il bambino ha urtato una signora anziana di 87 anni. la donna, ha perso l’equilibrio, è caduta sbattendo la testa ed è morta. Ora il padre del piccolo rischia grosso.

Bimbo investe un’anziana

Una scena come ne abbiamo viste tante, ovvero quella di un padre che insegna al suo bambino ad andare in bici, per la prima volta, senza le rotelle, all’interno di un giardino pubblico. Ma mai avrebbe pensato che, di lì a poco, si sarebbe scatenata la tragedia.

Il piccolo, infatti, di soli 5 anni, ha inavvertitamente urtato, nel suo andare in bici, un’anziana signora di 87 anni che si trovava sulla sua strada nello stesso giardino pubblico. La donna ha perso l’equilibrio, ed è caduta in terra sbattendo la testa. Poi è morta.

Il padre del bambino, ora, è stato accusato di omicidio colposo. Chi sta indagando sta provando anche a ricostruire quanto accaduto. Il padre stava insegnando al piccolo ad andare in bici senza le rotelle. Nella traiettoria del piccolo, però, c’erano anche due signore anziane, la donna di 87 anni che passeggiava insieme ad una sua amica.

Anche se il bambino andava a velocità moderata, non è riuscito a mantenersi in equilibrio ed ha perso il controllo della sua bici, andando così ad urtare proprio la signora di 87 anni. Quando la signora è caduta in terra ed ha sbattuto la testa, all’inizio sembrava che le sue condizioni non fossero così gravi. Il padre del bambino si è subito precipitato sul posto ed ha chiamato l’ambulanza per soccorrere l’anziana signora.

La donna sbatte la testa e muore

Come dicevamo, la situazione, al momento dell’impatto, non sembrava grave. Ma poi è precipitata. La donna ha perso conoscenza ed è morta poco dopo esser arrivata in ospedale.

Una tragedia che, purtroppo, non può esser inserita in quelli che vengono definiti “incidenti accidentali”, ma che procederà per via penale. A raccontare quanto accaduto è il quotidiano “Il Corriere della Sera” che descrive che, ciò che è accaduto, “per legge, costringe la Procura di Milano a porre in capo al padre la responsabilità penale (per condotta omissiva) nel decesso della signora anziana urtata accidentalmente dal bimbo” – scrive il quotidiano.

Il padre del bambino, infatti, ora è indagato per omicidio colposo. Il danno, infatti, siccome è stato provocato dal bambino (persona incapace di intendere e volere al momento dell’accaduto, come dice la legge), “il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace (il padre del bimbo in questo caso), salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”.

Ora il padre del piccolo ha la possibilità di patteggiare la pena che, dal punto di vista penale, gli comporterà luna riduzione di pena (pari ad un terzo). Dal punto di vista del risarcimento, invece, lo stesso potrebbe essere stimato intorno ai 200mila euro.