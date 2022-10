Il caldo sta per tornare: arriva l’anticiclone Scipione l’Africano

Quest’anno pare che il caldo non voglia proprio lasciarci: sono previsti infatti nel weekend picchi addirittura di 33 e 34°C in alcune regioni italiane. Ecco quali saranno.

Quella appena finita è stata una delle estati più calde di sempre. Eppure pare che le alte temperature non vogliano abbandonarci ancora, tanto che stanno per tornare, grazie all’avvento dell’anticiclone Scipione l’Africano.

Il caldo sta per tornare

Il caldo da maggio arriva, va via, ritorna. Abbiamo vissuto un’estate caldissima, forse senza precedenti, iniziata prestissimo – molto prima del 21 giugno – e terminata praticamente verso la fine di settembre (almeno in questo è stata coerente dal momento che il 21 ha avuto inizio l’autunno e più o meno intorno a quella data le temperature sono iniziate a scendere).

Dobbiamo considerare che, prendendo in esame i primi 9 mesi del 2022, quindi il periodo che va da gennaio fino ad un mese fa circa, questo è stato l’anno più caldo in assoluto in Italia dal lontano 1800.

Eppure, nonostante siamo ormai a metà ottobre, il caldo sta per tornare: a parte qualche precipitazione tra Nord e Centro, infatti, questo weekend in alcune regioni italiane le temperature aumenteranno e non di poco.

Ma cosa accadrà esattamente? E cosa dobbiamo aspettarci poi per novembre?

Ecco cosa accadrà esattamente a ottobre e novembre

In Sicilia e Sardegna, infatti, le temperature toccheranno rispettivamente i 33 e 34°C all’ombra. Il tutto, considerando che domenica ci troveremo ad aver già superato la metà dell’autunno meteorologico. Come mai accadrà ciò? Il “merito” è dell’anticiclone Scipione l’Africano.

Ma non finisce qui, perché anche in altre città italiane farà caldo (non così tanto però). A esempio, sia Roma che a Bolzano le temperature raggiungeranno mediamente i 26°C, ma ci saranno picchi anche decisamente più elevati. A Milano ci saranno circa 24°C e questo solo nella prima fase dalla cosiddetta Ottobrata Bis. Nella seconda la situazione peggiorerà di gran lunga.

L’Anticiclone subtropicale – chiamato non a caso Scipione l’Africano – farà svettare le temperature, che saliranno sopra i 30°C, come abbiamo anticipato. Guardando la situazione nazionale, temperature così alte in questo mese non si registrano da tantissimi anni, soprattutto alla luce del fatto che i picchi sono durati in passato pochissimo tempo. Ad esempio, a Roma nel 1981, il 18 ottobre la temperatura ha toccato i 28°C, così come anche sei anni dopo, il 23 ottobre 1987.

Fino ad ora il record è stato registrato nel 2018, precisamente il 29, quando all’aeroporto di Bolzano le temperature arrivarono a toccare i 28°C. Una cosa analoga accadde 12 anni prima, nel 2006, quando esattamente il 27 ottobre le temperature raggiunsero i 27 gradi.

C’è da dire che quest’anno potrebbe accadere più o meno lo stesso, anzi potremmo trovarci anche a superare questo record. Scipione l’Africano, infatti, potrebbe comunque tornare e portare con sé il caldo (quasi) estivo. Cosa dobbiamo aspettarci a novembre? Potrebbe essere comunque abbastanza caldo, come ci dicono le previsioni sub-stagionali di ECMWF, Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine.