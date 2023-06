Il bimbo di quattro anni scomparso a Trapani è stato ritrovato dai carabinieri

Sono state ore di preoccupazione per una famiglia di Xitta, in provincia di Trapani, dopo la scomparsa di un bimbo di 4 anni.

Poco fa i carabinieri lo hanno ritrovato all’interno del portabagagli dell’auto della zia, dopo aver passato tutta la notte a cercarlo. Tali attività sono iniziate ieri quando intorno alle 22,30 è scattato l’allarme e gli agenti hanno controllato ovunque nei pressi della zona dove è stato visto l’ultima volta mentre giocava, ovvero davanti la sua abitazione. Una vicenda finita nel migliore dei modi, che ha allarmato tutta la comunità e ognuno si è impegnato per aiutare i genitori nelle ricerche.

Ritrovato il bimbo disperso a Trapani

Sono state ore di paura per la comunità di Xitta, un paesino in provincia di Trapani dove ieri sera intorno alle 22,30 un bimbo di 4 anni ha fatto perdere le sue tracce. Ora sappiamo che mentre giocava da solo davanti alla sua abitazione si è allontanato volontariamente per entrare nel portabagagli della vettura della zia, dove poi è rimasto chiuso per ore prima che gli agenti lo trovassero.

Però, prima della svolta di oggi, sono state ore di paura e si pensava a un rapimento. È stata una bella gara di solidarietà perché appresa la notizia, tutti i residenti locali si sono fati da fare per cercare il bambino ma dopo un po’, non riuscendoci, la famiglia ha deciso di contattare le forze dell’ordine.

Le ricerche

Immediatamente sono scattate le ricerche e inizialmente, gli agenti hanno parlato co i genitori del piccolo di 4 anni, che molto sconvolti hanno fornito a fatica dettagli circa l’abbigliamento che indossava e qualsiasi cosa utile per trovarlo. Hanno anche visionato delle fotografie per poi passare al setaccio le strade del paese.

Tutti sono rimasti con il fiato sospeso e temevano che gli fosse successo qualcosa di terribile. Non era chiaro fra l’altro se fosse stato prelevato da qualcuno oppure si fosse allontanato volontariamente.

I militari hanno controllato ogni pertugio cittadino e anche tutte le automobili di famiglia, scelta saggia perché proprio in una di queste, parcheggiata nei pressi dell’abitazione a Xitta c’era il bambino. Trovato intorno all’una di notte, si era addormentato all’interno dell’abitacolo, senza sospettare di aver scatenato un tale scompiglio.

Una storia che ora con il senno di poi fa ridere ma i dati che parlano della scomparsa dei bambini sono molto allarmanti ed è sempre bene muoversi in fretta quando scompare un minore. È importante segnalare tempestivamente per mettere in moto la macchina di ricerca ed evitare conseguenze disastrose.

Basti pensare al più famoso giallo italiano circa la scomparsa dei bambini, quello della piccola Denise Pipitone scomparsa da Mazara del Vallo in circostanze analoghe nel 2004 e mai ritrovata.