Il battaglione civile che prepara i droni per l’esercito ucraino

Ingegneri, uomini d’affari ed ex militari collaborano al progetto Aerorozvidka, essenziale per fermare le truppe russe intorno a Kiev ed aiutare l’esercito ucraino.

Vadim era un prete protestante ad un certo punto della sua vita originaria. Ora si emoziona quando parla di quei piccoli gadget con cui danno la caccia ai soldati russi. Da un caffè sulle rive del fiume Dnepr, a kyiv, la capitale ucraina, mostra con occhi sbarrati e un sorriso alcune immagini di orgoglio registrate da un drone nel momento in cui lancia diversi proiettili su un bersaglio davanti a guerra in Ucraina.

“Queste bombe possono costare dai 30 ai 100 dollari, mentre i missili dei lanciatori americani Himars, circa 50.000”

“Queste bombe possono costare dai 30 ai 100 dollari, mentre i missili dei lanciatori americani Himars, circa 50.000”. O più. Un’esagerazione consapevole per mostrare l’utilità di ciò che fa. Vadim, 47 anni, che preferisce non rivelare il suo cognome “siamo monitorati dai servizi speciali russi”, spiega―, è l’ingegnere capo di Aerorozvidka (Aerial Reconnaissance), un progetto lanciato otto anni fa da civili per collaborare con il esercito con quello che avevano, soprattutto conoscenze tecniche, nella lotta contro la Russia.

“Questo è il modo in cui combattiamo l’idea che solo i grandi vincono le guerre”, afferma Vadim. Il loro lavoro nella controffensiva per fermare un convoglio chilometrico russo che a marzo si è avvicinato a Kiev da nord sarà per sempre nel record dei droni Aerorozvidka. Questa idea di Davide contro Golia che circonda l’invasione del vicino ordinata dalla Russia il 24 febbraio si traduce in Ucraina in un intervento speciale della società civile a sostegno dei suoi soldati.

Secondo i successivi sondaggi pubblicati negli ultimi mesi, circa l’80% dei cittadini ucraini afferma di aver donato all’esercito “solo il 33% dei russi sarebbe disposto a farlo, secondo uno studio recentemente raccolto dal quotidiano Kommersant”. La collaborazione del popolo è richiesta nelle strade, nei tendoni e negli annunci pubblicitari; è incoraggiato ad arruolarsi nei ranghi per combattere Mosca.

Dall’estero sono arrivati ​​i volontari per imbracciare le armi, ma c’era già chi all’interno del territorio che dalla ribellione dei separatisti filorussi nel Donbas (est) nel 2014 ha voluto collaborare senza dover toccare la trincea. C’è Aerorozvidka, ma ce ne sono altri, come il gruppo di ingegneri Arey, che dall’aprile 2015 progetta veicoli militari, in particolare carri armati, per le forze armate a Kiev.

“All’inizio”, ricorda Vadim, “molti soldati non capivano cosa stessimo facendo, ci chiamavano nerd [termine peggiorativo per studiosi con scarse abilità sociali] con le armi perché combattevamo con roba tecnica”. Ma in quel gruppo di volontari c’era tutto. Si sono uniti al calore delle proteste scoppiate in Piazza Indipendenza, Euromaidan, alla fine del 2013 contro il governo filorusso di Viktor Yanukovich.

Pochi mesi dopo, la Russia ha stimolato l’ascesa delle forze separatiste nel Donbass, l’inizio della guerra nell’Ucraina orientale, ancora oggi il principale fronte di battaglia. Vadim dice che hanno iniziato a collaborare con l’esercito attraverso i loro droni da ricognizione, ancora senza la capacità di sganciare bombe, nell’offensiva su Mariupol del 2014. La città è riuscita a rimanere dalla parte ucraina in quell’occasione.

Un prete ucraino: “Ci sono molti esempi nella Bibbia di come usare la saggezza che ti è stata data”.

Aerorozvidka è stato avviato dall’esercito ucraino-israeliano Natan Chazin e dall’investitore bancario Volodímir Kochetkov-Sukach, alias Chewbacca (riferendosi al personaggio di Star Wars). Inizialmente hanno iniziato con droni economici a cui hanno collegato una videocamera GoPro per vedere dal cielo ciò che l’esercito ucraino non poteva vedere. Quindi acquistarono attrezzature più sofisticate e professionali per uso militare. E alla fine hanno creato il loro, come l’Octocopter R18, il loro gioiello della corona.

Dai loro droni possono trasportare proiettili e attaccare bersagli. Alcune di queste bombe sono anche preparate da loro: sono modifiche di bombe a mano di origine sovietica che i loro piccoli aerei possono ora utilizzare. Ma il progetto non era privo di rischi. Nel marzo 2015, Chewbacca è stato ucciso mentre cercava di recuperare un drone smarrito. Andò per un paio di chilometri nell’area della provincia di Donetsk occupata dalle forze russe e cadde in una mina.

Era il loro capo. “Chewbacca era una persona molto carismatica”, dice Vadim, “nessuno è in grado di prendere quel posto ora, quindi abbiamo preso decisioni per consenso”. Aerorozvidka ha un centinaio di dipendenti fissi, ma, secondo i resoconti del suo ingegnere capo, migliaia di collaboratori. Tra loro ci sarebbero tutti coloro che finanziano la loro esistenza. “Ho un gruppo di informatici che vengono pagati da un’azienda, per esempio, e un’altra persona ha donato il magazzino in cui lavorano”.

Klaus Hentrich, biologo molecolare di Cambridge, nel Regno Unito, è uno di quei necessari collaboratori di questa iniziativa, insieme all’economista ucraino Marina Borozna. “Quello che facciamo”, spiega Hentrich, con esperienza nell’esercito tedesco, “è organizzare donazioni di denaro e droni. Spediamo droni commerciali da £ 20.000 [€ 23.600] ad Aerorozvidka dal Regno Unito”. Questo progetto organizza attraverso il suo sito web e i social network una sorta di crowdfunding per finanziare le sue invenzioni e lavorare in collaborazione con l’esercito.

Questa cooperazione tra quei nerd di Aerorozvidka e l’esercito ucraino non è stata regolare. Alcuni anni dopo aver iniziato a mostrare loro le posizioni del nemico, che ha stretto una collaborazione ufficiale, il Ministero della Difesa li ha rimossi dall’establishment militare. Le cose sono cambiate lo scorso febbraio. Sono stati chiamati il ​​23, poche ore prima che le truppe russe lanciassero l’offensiva, e il 24 si stavano già incontrando con i membri dell’esercito per vedere come potevano aiutare.

E tanto che lo hanno fatto. I droni di Aerorozvidka erano essenziali affinché le forze speciali ucraine effettuassero un attacco a sorpresa contro un convoglio russo lungo decine di chilometri che stava avanzando verso Kiev dalla Bielorussia a marzo. I loro dispositivi hanno anche permesso di localizzare i paracadutisti inviati da Mosca sull’aeroporto di Gostomel. E continuano a funzionare, con i droni, ma anche attraverso una rete di telecamere sul fronte collegate a una rete internet che permette di mostrare in tempo reale qualsiasi movimento.

Questi dispositivi inviano dati alle unità ucraine a terra attraverso il sistema satellitare Starlink, di proprietà di Elon Musk, secondo le informazioni di Aerorozvidka. In effetti, a marzo Musk ha dichiarato che i suoi satelliti erano operativi per l’uso in Ucraina. Anche in questo caso, ora il rapporto tra Aerorozvidka e l’esercito ucraino è ufficiale. Tanto che l’ingegnere Vadim è già un sergente.

“Vincere questa guerra sarà una vittoria”, continua l’ex sacerdote, “poi dovremo creare un sistema di sicurezza affinché nessuno ci attacchi”. Dov’era la religione? “Prego ogni giorno. Ci sono molti esempi nella Bibbia di come usare la saggezza che ti è stata data”.