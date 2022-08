Busnago: 15enne accoltellato per uno sguardo di troppo. Fermato 27enne

Busnago, Milano: un quindicenne accoltellato da un ventisettenne. Il giovane è stato fermato. Con sé aveva armi e droghe.

Un 15enne è stato accoltellato da un 27enne a Busnago, in provincia di Monza e della Brianza. Il giovane sarebbe stato colpito dal ragazzo più grande a causa di “uno sguardo sbagliato“. L’aggressione è avvenuta all’esterno di un centro commerciale della zona. Il 27enne è stato fermato dalle forze dell’ordine, le quali hanno rivenuto l’arma che il ragazzo aveva nascosto nell’elastico delle mutande. Inoltre, con sé aveva anche due dosi di cocaina e un coltello a serramanico.

Busnago, 15enne accoltellato da un 27 per uno sguardo di troppo

I carabinieri hanno arrestato un 27enne accusato dell’aggressione e dell’accoltellamento di un 15enne all’esterno di un centro commerciale di Busnago.

I fatti si sono svolti il 16 agosto 2022. Il minorenne è stato ritrovato riverso sul pavimento, nella sala giochi del centro commerciale e trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso, per poi essere ricoverato nel reparto di terapia intensiva.

I due pare non si conoscessero, secondo le testimonianze raccolte dalle forze dell’ordine. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il minore sarebbe stato infastidito dagli sguardi insistenti del maggiorenne, tanto da arrivare alle mani, dopo una serie di minacce.

La dinamica dell’aggressione

I due, dunque, si sono affrontati prima a mani nude. Durante la colluttazione, però, il 27enne ha preso il coltello che portava con sé e ha colpito all’addome il 15enne il quale si è recato nella sala giochi, dove si è accasciato a terra, perdendo molto sangue.

L’aggressore si è allontanato dalla scena del crimine, salendo a bordo della sua auto, mentre un gruppo di 15 ragazzi ha assistito all’aggressione, registrata dalle telecamere di sicurezza. Il responsabile del gesto è un giovane di 27 anni, residente a Lecco.

I carabinieri di Vimercate sono riusciti a rintracciare l’aggressore, che stava quasi per tornare a casa. Il 27enne, dunque, è stato perquisito. I militari hanno ritrovato, nell’elastico dei suoi boxer, l’arma usata per colpire il 15enne, nonché un coltello a serramanico e due dosi di cocaina. Nel suo appartamento, inoltre, possedeva, in maniera illegale, due cartucce per pistola.

Il ragazzo è in cura presso il Centro Psico Sociale. Al momento, è stato portato nel carcere di Monza. Su di lui pendono diverse accuse: tentato omicidio aggravato dai futili motivi, porto di oggetti atti ad offendere e detenzione abusiva di munizioni. In passato, era stato ritrovato anche in possesso di un taser.