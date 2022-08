Ikea assume, cerca impiegati in tutta Italia: posti di lavoro per 3500 euro

In un momento di crisi nera, arriva una buona notizia. Ikea assume, cerca impiegati in tutta Italia: ha aperto nuove posizioni che spaziano in diversi ambiti. La ricerca di nuove unità da impiegare in Italia da parte di Ikea prevede anche posti di lavoro che consentono di guadagnare fino a 3.500 euro.

Sono tanti i lavoratori che potranno candidarsi. Scopri quali sono i profili ricercati da Ikea ed i settori di riferimento.

Ikea assume in tutta Italia: il profilo più ambito

Ikea, azienda fondata nel 1943 da Ingvar Kamprad è una multinazionale che, nel corso degli anni, è riuscita a conquistare 42 Paesi nel mondo, tra cui l’Italia.

Nel nostro Paese, Ikea è presente in ben 14 Regioni (dal Nord al Sud) ed è in queste Regioni che l’azienda svedese nel mese di luglio ha aperto nuove posizioni offrendo a molte persone la possibilità di lavorare in svariati ambiti.

Non è ancora chiara la tipologia di contratti offerti dall’azienda: l’unica cosa certa è la lunga lista di addetti che sta cercando. Fra tanti profili, uno dei più ambiti è il Logistic Manager che guadagna mediamente 3.500 euro al mese. Passiamo alla lunga lista di addetti ricercati dalla multinazionale svedese.

Addetti richiesti da Ikea in Italia

Ecco, di seguito, i principali profili cercati da Ikea in varie province italiane:

Area Casse (Afragola, Napoli, San Giuliano, Sesto Fiorentino);

Addetto alla Logistica (Roma, Sesto Fiorentino);

Food Kitchen Production Leader (Villesse, Gorizia);

Addetto al Customer Support (Carugate Milano) e IT Specialist legge 68/99 (San Giuliano Milanese);

Food Team Leader e Commercial Team Leader – XS Store (Fiumicino);

Warehouse System Specialist, Technical Support Specialist, Logistics Process and Mapping Support, Operatore di magazzino (carrellista), Silo Technician, Food Coworker e Safety & Security Specialist (Piacenza);

Safety & Security Specialist (Corsico, Milano);

Addetto Circular Hub e Addetto Commerciale Area Progettazione (Bari);

Store Communication & Interior Design Manager (Pisa);