Il cane stava allattando ma il veterinario scopre un dettaglio: non erano dei cuccioli

La straordinaria storia di Cannella ha commosso il mondo

Cannella è un cucciolo di cane adottato da Amy, una dipendente di uno zoo scozzese che trova la cagnolina tra i rifiuti alla ricerca disperata di cibo. In pessime condizioni e quasi in fin di vita, la giovane donna decide di portare con sé il cagnolino che verrà collocato in una stanza della struttura in cui lavorava da diversi anni Amy.

La ragazza se ne prende cura come se fosse suo figlio e così fanno anche gli altri dipendenti e volontari dello zoo. Cannella, questo è il nome datole per via del colore del suo pelo e per la sua dolcezza, ben presto si riprenderà e tornerà in salute, forte e sana come non mai.

Trascorrono diversi anni dalla sua adozione. Cannella ormai è membro dello staff dello zoo e i visitatori sono incuriositi e sorpresi nel vedere questa cagnolina che tranquilla gira indisturbata tra le gabbie dei leoni e quelle delle scimmie, senza incontrare l’astio o lo scontro degli altri animali ospiti dello zoo.

Un giorno succede però qualcosa di incredibile che lascia sorpresi tutti ma soprattutto Amy e un amico veterinario presente in struttura. Ecco l’incredibile scoperta.

Il cane partorisce ma il veterinario scopre che non sono dei cuccioli

La storia di Cannella, il cucciolo di cane adottato da alcuni dipendenti in uno zoo scozzese, ha commosso ed emozionato tutto il mondo. La cagnolina, ritrovata in fin di vita, si riprende proprio grazie alle cure, all’amore e all’affetto di Amy e di un veterinario presente in struttura.

Proprio loro si ritroveranno ad affrontare una situazione inaspettata. Sono trascorsi diversi anni da quando Cannella vive nello zoo ma un giorno di maggio, della cagnolina si perdono le tracce.

Amy per settimane la cerca invano. Quando aveva ormai perso le speranze, ecco che Cannella fa ritorno nello zoo. La cagnolina è strana e diversa rispetto a qualche settimana fa: è in sovrappeso ma soprattutto stanca e senza energia.

Dopo qualche giorno, Amy e il veterinario capiranno il perché: la cagnolina è incinta. Neanche il tempo di riaccoglierla nello zoo che Amy e il veterinario si ritroveranno dinanzi ad uno spettacolo incredibile: Cannella dà alla luce 4 cuccioli splendidi e in salute.

Il veterinario si avvicina per monitorare la situazione della nuova famiglia ed è proprio a quel punto che chiede ad Amy di raggiungerlo. Assurdo ciò che stavano vedendo i loro occhi. Cannella non allattava solo i suoi cuccioli ma anche tre piccoli ricci!

Queste piccole creature si erano infiltrate nello zoo per trovare protezione. Gli aculei avevano irritato la pelle della cagnolina che ora presentava sanguinamenti e ferite. Amy e il veterinario hanno cercato di allontanare i piccoli cuccioli di riccio da Cannella (per trovare loro una sistemazione diversa) ma senza successo.

La cagnolina iniziava a guarire e a piangere. L’unica soluzione possibile era questa: far convivere nello stesso luogo sia Cannella con i suoi cuccioli, sia i ricci. Cannella divenne una madre esemplare.

Incredibile lo spettacolo che ha regalato e continua a regalare ai visitatori dello zoo i quali restano sorpresi e quasi increduli a vedere questa cagnolina che gestisce e accudisce con tanto amore, non solo i suoi cuccioli ma anche i tre ricci che ormai sono parte della sua famiglia.