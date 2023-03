Igor il Russo

Norbert Feher, da tutti conosciuti come Igor il Russo, non smette di far parlare di sé. Lo scorso giovedì il pluriomicida avrebbe aggredito le guardie carcerarie spagnole, scagliandosi contro un agente in particolare, che è rimasto ferito al volto. Come già accaduto nel 2021, appena uscito dall’isolamento, si è accanito sui poliziotti del carcere di Estremera a Madrid, dove sta scontando la pena dell’ergastolo.

Gli agenti lo hanno prelevato dalla cella di isolamento in cui è recluso per farlo testimoniare in videoconferenza sul caso di Duenas, dove ferì cinque agenti carcerari con la stessa modalità di aggressione: le piastrelle del bagno usate a mo’ di pugnale. Come riporta il Quotidiano Nazionale, Norber Fehrer ha limato una piastrella e si è costruito una sorta di imbottitura con carta e giornali per proteggersi dagli agenti. Si è quindi scagliato contro un poliziotto, procurandogli una ferita di 7 centimetri al volto, poi ha imprecato: