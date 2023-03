A Ferrara è stato lanciato del liquido urticante su due persone a una festa

Una festa che poteva trasformarsi in tragedia. Quello che poteva sembrare uno scherzo o una goliardata “per rallegrare la festa”, si è trasformato, in realtà, in qualcosa di pessimo gusto.

Durante una festa di laurea, qualcuno ha pensato di lanciare del liquido urticante su coloro che, nel luogo della festa, erano presenti. Due persone sono rimaste ferite.

Ferrara, tragedia sfiorata

Se per qualcuno poteva essere uno scherzo divertente per allietare e diversificare la serata, per altri invece non è stato così, anzi. Durante una festa di laurea a Portomaggiore, in provincia di Ferrara, alcune persone hanno gettato del liquido urticante sugli invitati lì presenti, con il risultato che due persone sono rimaste ferite ed è scattata anche una denuncia.

Un ragazzo di 23 anni aveva organizzato, a casa sua, una festa per la sua laurea, invitando 40 suoi amici. Ma, proprio mentre stavano festeggiando in tranquillità, qualcuno ha avuto la brillante idea di gettare del liquido urticante addosso ai presenti, scatenando così il panico. Quello che doveva, nella mente di chi l’ha organizzato, sembrare uno scherzo, si è rivelato una tragedia che, solo per pura fortuna, non ha avuto gravi conseguenze.

Mentre sul festeggiato veniva gettato materiale di ogni genere (fra cui uova, acqua e farina) è stato gettato anche del liquido urticante. Due persone sono rimaste ferite: il festeggiato stesso ed un altro ragazzo di 25 anni che sono stati raggiunti e colpiti alla testa dalla sostanza stessa.

All’inizio sembrava non esser accaduto nulla ma, dopo circa 20 minuti, i due che erano stati colpiti hanno iniziato ad accusare un forte prurito. Il festeggiato ha deciso, quindi, di farsi visitare dal suo medico di base che gli ha riscontrato delle lesioni provocate proprio dal liquido che gli era stato gettato contro, lesioni guaribili in 30 giorni.

Getta liquido urticante sul festeggiato

L’altro ragazzo, invece, si è recato al pronto Soccorso. A lui sono state riscontrate lesioni al collo ed al volto, fortunatamente guaribili in 7 giorni. I ragazzi non hanno immediatamente denunciato l’accaduto. Questo, però, non ha impedito ai Carabinieri della locale stazione di dare avvio alle indagini per identificare l’autore che ha gettato il liquido urticante e ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Un 24enne, presente anche lui alla festa, è stato denunciato, in stato di libertà dalla Procura di Ferrara ed accusato di aver lanciato lui il liquido urticante addosso agli altri due alla festa. Questi è stato denunciato per lesioni personali aggravate.

Una tragedia che è stata sfiorata per un pelo poiché il tutto poteva finire anche molto male. Il liquido, per fortuna, non ha causato gravi lesioni in coloro che ne sono stati colpiti ma, comunque, ha provocato un danno, al festeggiato una prognosi di 30 giorni ed all’altro ragazzo rimasto colpito, invece, di 7 giorni.

Come dicevamo, un 24enne è stato denunciato per lesioni personali aggravate.