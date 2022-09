Ibra torna presto: “Sono ancora io il numero 1”

Il 3 ottobre compirà 41 anni ma Zlatan Ibrahimovic non ha alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo, il fuoriclasse svedese promette ai propri tifosi di tornare presto in campo affermando di sentirsi ancora un giocatore in grado di spostare gli equilibri sia in Italia che in Europa



A margine di un evento di moda a Milano il fenomeno svedese del Milan ha rilasciato qualche dichiarazione sulla sua forma fisica promettendo ai propri tifosi di tornare presto in campo per aiutare la squadra.

Ibrahimovic è stato operato al ginocchio ma non ha alcuna intenzione di arrendersi e a gennaio tornerà in campo per dimostrare ancora una volta di essere decisivo nonostante le ormai imminenti 41 primavere.

Zlatan Ibrahimovic è il vero artefice della rinascita del club milanese, il suo arrivo ha ridato entusiasmo e grinta a tutto l’ambiente che ha iniziato a credere nella squadra ottenendo risultati straordinari.

Milan, Ibrahimovic pronto al ritorno in campo

Con la solita dose di presunzione Zlatan Ibrahimovic ha ammesso senza mezzi termini di sentirsi ancora uno degli attaccanti più forti sul panorama europeo.

Lo svedese si è complimentato con i propri compagni di squadra per questo inizio di stagione e ha promesso di tornare presto in campo per aiutare il club a vincere il secondo scudetto consecutivo.

Ibra ha da poco rinnovato il contratto con il Milan con l’obiettivo di giocare un’altra stagione ad alti livelli e decidere anno per anno il proprio futuro.

Lo svedese vede ancora lontano l’addio al calcio giocato e punta ad ottenere a giugno un ulteriore rinnovo al termine di questa stagione.

Non soltanto Stefano Pioli ma anche Leao e Theo Hernandez hanno più volte sottolineato l’mportanza del numero 11 non soltanto dal punto di vista tecnico quanto soprattutto per il carisma e la leadership che è in grado di trasmettere allo spogliatoio.

Al Milan Ibrahimovic si sente a casa, lo svedese è il beniamino assoluto del pubblico di San Siro che lo aspetta a braccia aperte a gennaio nel momento decisivo della stagione.

Nella sfida di questa sera contro la Dinamo Zagabria lo svedese è atteso come al solito sulle tribune di San Siro dove inciterà la squadra nella speranza di vedere una vittoria che sarebbe fondamentale per il cammino europeo dei rossoneri che hanno assoluto bisogno dei tre punti dopo il pareggio ottenuto sul campo del Salisburgo alla prima giornata.