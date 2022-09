Forno, buttane un cucchiaio: risparmi una valanga di soldi sulla bolletta di fine mese

In un momento di crisi come quello che stiamo vivendo, risparmiare è diventato un must. Per questo motivo basterà un solo cucchiaio di questo ingrediente per risparmiare tantissimi soldi sulla bolletta di fine mese.

È un momento molto difficile e l’aumento delle bollette riguarda tutti, nessuno escluso. Le famiglie italiane si stanno organizzando per utilizzare con moderazione gli elettrodomestici di casa, risparmiare sulla spesa e trovare metodi per non dover fare i conti con superamenti massivi dei budget.

Se in casa si ha un forno elettrico o il microonde è risaputo che il consumo possa essere importante, durante il mese. Per risparmiare c’è un piccolo trucco che aiuta a ridurre notevolmente i consumi e gli sprechi (di energia e di denaro). Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Come pulire il forno? Il rimedio naturale sgrassante

Il forno è uno degli elettrodomestici casalinghi più usati e amati, perché aiuta a preparare degli ottimi piatti in poco tempo e in autonomia. Così come il forno tradizionale, anche il microonde ha avuto una diffusione ed è utilissimo.

Una volta che i piatti sono usciti dal forno è doveroso pulire immediatamente i ripiani e l’interno, rimuovendo ogni traccia di cibo e grasso. Non solo, anche gli odori si diffondono e restano imprigionati sulle pareti del forno se non eliminati immediatamente.

Il vetro è un altro elemento che si sporca facilmente, tra macchie di grasso e unto che scivola lungo la superficie.

Sarebbe bene non usare alcun detergente chimico, soprattutto perché a contatto diretto con gli alimenti. Oltre alla composizione ricca di conservanti e agenti chimici, i prodotti per la pulizia del forno sono anche cari e fanno sforare il budget per la spesa.

Per disincrostare il forno, basterà usare un rimedio naturale che è presente in casa, ottimo per sgrassare – igienizzare ed eliminare gli odori. L’aceto di vino bianco è l’alleato perfetto per svolgere questa azione:

Scaldare un litro di acqua aggiungendo un bicchiere di aceto di vino bianco

Scaldare il forno a 160°C e nel momento in cui l’acqua bolle, si può spegnere

L’acqua e l’aceto bollenti vanno versati dentro una teglia da mettere nel forno

Lasciare che questo processo agisca per 60 minuti

Con l’ausilio di un panno impregnato del composto, passarlo lungo le superfici per sgrassare, igienizzare ed eliminare i cattivi odori.

Risparmiare sulla bolletta: ne basta un cucchiaio nel forno

Risparmiare in bolletta è possibile, soprattutto per quanto riguarda il forno. Infatti basterà buttarci dentro un bel cucchiaio di aceto di vino bianco per raggiungere questo obiettivo, come sopra descritto. Ma come è possibile?

Si risparmia energia con il forno tradizionale se si pulisce adeguatamente. Un forno ricco di grasso e incrostazioni rende impossibile la diffusione del calore e aumenta man mano i consumi, che si ritrovano nella bolletta di fine mese.

Lo stesso discorso vale per il microonde, perché i residui che si lasciano su pareti e vetro diminuiscono la sua efficienza. Anche in questo caso acqua e un cucchiaio di aceto risolvono il problema naturalmente e in pochi secondi.