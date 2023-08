I turisti hanno iniziato ad urlare inorriditi quando li hanno visti sulla spiaggia

La vicenda che stiamo per raccontarti oggi è ambientata su una spiaggia dove alcuni turisti sono stati mandati via in malo modo.

In questi ultimi giorni d’estate, sempre più persone decidono di vivere la spiaggia ma non sempre ciò è facile e possibile in modo semplice.

Cosa è successo su una spiaggia

Ciò che ha accaduto ad alcun bagnanti presenti su una spiaggia è davvero molto divertente ma, se da un lato, alcuni lo hanno trovato esilarante, altri, invece, hanno mosso delle critiche.

Il video era stato condiviso sul social cinese TikTok ma poi è diventato virale, finendo persino su testate importanti nazionali ed internazionali come, per esempio, il canale NBC.

La spiaggia location dell’accaduto è stata quella di La Jolla, in California. Vediamo nello specifico cosa è successo di tanto particolare.

La spiaggia della baia de La Jolla è la location spesso prescelta dai Leoni Marini per rilassarsi al sole e starsene indisturbati. Ecco perché non devono aver preso bene la presenza di così tanti bagnanti ad occupare la loro location preferita. Così, come si vede chiaramente dal video, hanno deciso di inseguirli goffamente e farli sgombrare velocemente, per accaparrarsi il loro posto in spiaggia.

Il video diventato virale

Non appena li hanno visti arrivare, naturalmente, i turisti, non abituati alla presenza dei leoni marini, sono inorriditi pensando che gli animali potessero far loro del male. In realtà, altro non volevano che il loro spazio libero.

I commenti sotto il video diventato virale da un lato erano delle persone che avevano trovato divertente il girato. Era piuttosto esilarante vedere quelle persone togliere le tende così velocemente per via della presenza dei grandi animali. Dall’altro, non mancavano commenti molto più inorriditi dal fatto di come le persone non rispettino l’habitat degli animali di quel calibro e invadano i loro spazi, standogli più vicino del dovuto.

In particolare, ai microfoni della NBC è stata intervistata Charlianne Yane, la ragazza autrice del video. La ragazza ha raccontato che quella spiaggia è appannaggio dei leoni marini che, spesso, vengono disturbati dai turisti che pretendono di fare il bagno vicinissimi a loro. Una vicinanza giustificata (per modo di dire) dal fatto che le persone hanno iniziato a desiderare di scattare selfie con il leone marino.

Prima del video girato da lei, la ragazza aveva visto chiaramente una donna avvicinarsi al leone marino dormiente per cercare di scattare una foto. Dopo essersi svegliato, essendo stato disturbato, il leone marino aveva iniziato a correre dietro i bagnanti per farli andare via. Poi, lo aveva seguito un suo simile. Dopo essere stati disturbati e aver scacciato le persone, gli animali erano tornati in acqua indisturbati.