I Take That potrebbero esibirsi al concerto per l’incoronazione di Re Carlo

Il concerto al Castello di Windsor

Anche i sovrani possono affrontare difficoltà nella loro vita. Carlo ha atteso per un’intera esistenza il momento di assumere il titolo di re, liberandosi così del ruolo di principe, ma ora che sta per raggiungere il traguardo, sembra che non ci siano abbastanza artisti disponibili per celebrare l’evento con una performance adeguata.

Dopo molte settimane di negoziati complessi e ben documentati dai media specializzati, sembra che i Take That con molta probabilità parteciperanno al concerto per celebrare l’incoronazione di Re Carlo III. L’evento si terrà presso il suggestivo Castello di Windsor domenica 7 maggio e verrà trasmesso in diretta dalla prestigiosa BBC.

Secondo alcune fonti a stretto contatto con la band, i membri dei Take That starebbero lavorando per organizzare uno spettacolo di altissimo livello in tempi così ridotti. Ad ogni modo, sembra che Robbie Williams abbia rifiutato l’invito a riunirsi ai suoi ex compagni di avventura, nonostante i numerosi tentativi di convincimento da parte del gruppo.

L’incoronazione di Re Carlo