Ambiente ed economia al centro del Consiglio Europeo

Due argomenti saranno trattati dal Consiglio Europeo: economia e ambiente. Ci sarà spazio anche per la questione dei migranti.

Gli argomenti portanti del Consiglio Europeo saranno l’ambiente e l’economia. Due campi che richiedono particolare attenzione, in virtù del cambiamento climatico e dei mutamenti storici, politici e sociali innescati dalla recente guerra in Ucraina. Per quel che concerne il tema dell’immigrazione, la premier Giorgia Meloni afferma di attendere “passi avanti“.

Consiglio Europeo, economia e ambiente al centro della discussione

In occasione del Consiglio Europeo, che si terrà a Bruxelles e che vedrà la partecipazione dei leader dell’UE, le tematiche che saranno messe sul tavolo di discussione saranno legate a temi economici ed ambientali.

Sono emerse diverse tensioni per quel che concerne la riforma del Patto di Stabilità e in merito al dossier nucleare che si affaccia alla scottante tematica del cambiamento climatico e delle azioni da compiere per poter salvaguardare il pianeta nei prossimi anni.

Proseguono, inoltre, le trattative in merito al fondo di sovranità europeo, argomento presente nella bozza delle conclusioni. La complicata questione dei migranti sarà affrontata, invece, nel corso della cena con la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.

La questione migranti e il nucleare

In questa occasione, la questione dell’immigrazione sarà affrontata, come dicevamo, nel corso della cena, pertanto assume, nei fatti, un’importanza marginale, rispetto al dibattito sulle tematiche economiche ed ambientali.

Il presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, ha affermato, in merito che sui migranti attende “passi in avanti“, sottolineando di essere rimasta “soddisfatta della bozza di conclusioni“.

Prosegue, inoltre, il confronto sul fondo di sovranità europeo che dovrebbe essere istituto entro l’estate dell’anno in corso, al fine di “sostenere gli investimenti nei settori strategici” dell’economia del Vecchio Continente.

Un altro tema che sarà dibattuto è quello del Net Zero che l’Italia punta a portare avanti alimentandolo con risorse comuni. Una posizione che, d’altronde, condividono anche altre capitali europee.

Per quel che concerne le tecnologie e le fonti rinnovabili, il dibattito potrebbe prendere una piega alquanto spinosa, visto che si dovrà affrontare anche la questione del nucleare e, contemporaneamente, dell’introduzione degli e-fuels e di azioni green per salvaguardare il pianeta dagli sconvolgimenti climatici degli ultimi anni.

Bisogna, dunque, trovare un punto di incontro al fine di siglare accordi su questi temi che riguardano il futuro dei singoli Stati e dei Paesi che fanno parte dell’Unione Europea.