È iniziato il terzo appuntamento con il Festival di Sanremo e sicuramente la parola di oggi è Maneskin, i superospiti della serata.

Reduci dai Grammy, il loro ultimo album è già disco d’oro e stasera promettono di farci ballare davvero con un medley spettacolare che comprenderà uno dei loro grandi successi, “Zitti e Buoni”.

I Maneskin a Sanremo

C’è molta attesa per l’arrivo dei Maneskin alla terza serata del Festival di Sanremo. Proprio loro che nel 2021 infiammarono l’Ariston con “Zitti e Buoni”, canzone per nulla convenzionale, proprio come il gruppo guidato dal leader Damiano, che fra l’altro ha firmato una delle canzoni in gara, ovvero quella di Mara Sattei.

I Maneskin tornano molto volentieri all’evento che ha dato un lancio incredibile alla loro carriera, già comunque ben avviata. Il brano vinse anche l’Eurovision a cui partecipò di diritto poco dopo rappresentando l’Italia.

RICORDIAMOLO IL MOMENTO ICONICO DELLA VITTORIA DEI MÅNESKIN ALL’EUROVISION #Sanremo2023pic.twitter.com/N3LHvKUQdq — ¥le 💐 | sanremo era (@yleniaindenial1) February 9, 2023

Il loro ingresso è previsto per le ore 22 e le canzoni che porteranno sono “I wanna be your slave”, “Zitti e Buoni”, “The loneliest” e “Gossip”.

Il Premio Città di Sanremo

Amadeus consegnerà loro anche il Premio Città di Sanremo. L’importanza di questo premio che è stato istituito nel 1999 è spesso sottovalutata ma si tratta di uno dei più prestigiosi dell’intero evento.

Non valuta un elemento in particolare dell’artista che viene premiato ma l’intera carriera. Questa onoreficenza viene assegnata direttamente dal Comune di Sanremo, in accordo con il direttore artistico, ovvero Amadeus.

Il momento è sempre molto emozionante e intenso e l’anno scorso è stato assegnato proprio al conduttore.