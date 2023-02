Amadeus, il suo profilo Instagram è da record: raggiunto il milione di followers in 48 ore

Martedì sera, durante la prima serata del Festival di Sanremo, Chiara Ferragni ha deciso di creare un profilo Instagram ad Amadeus: a distanza di meno di 48 ore ha raggiunto un milione di followers.

(Meno di) 48 ore di vita, solo quattro post – tre foto e una diretta salvata, ma un milione di followers: è ovviamente il nuovo profilo di Amadeus, Amadeusonoio, creato da Chiara Ferragni.

Il profilo Instagram di Amadeus

Amadeus ha un profilo Instagram e il merito è di Chiara Ferragni. Questo ormai lo sappiamo tutti, dopo che, durante la prima serata di Sanremo, l’imprenditrice digitale ha comunicato davanti a tutti al conduttore di avergli creato, con la complicità di con sua moglie, Giovanna Civitillo, un profilo nuovo. Anzi, un profilo e basta dovremmo dire.

Del resto, Amadeus ne aveva sempre avuto uno proprio insieme a lei ma, come gli aveva fatto notare la Ferragni, era forse un po’ troppo “grande” per queste cose. E così finalmente anche lui è diventato social (nonostante non sappia usare i cellulari e i selfie siano la sua paura più grande in assoluto), anche se – come gli ha fatto notare più volte Gianni Morandi – può essere considerato un “boomer”.

Sembra quasi inutile dirlo, ma il profilo Instagram, Amadusono io (da “Amadeus Amadeus sono io sono io”, il suo slogan di quando lavorava in radio), ha subito riscosso un enorme successo, ma nessuno poteva immaginarsi che sarebbe arrivato a tanto.

Il record raggiunto in 48 ore

Ebbene sì: meno di 48 ore dopo la sua creazione, Amadusono io, il profilo Instagram di Amadeus, ha raggiunto un milione di followers. Solo martedì sera, durante la prima serata del Festival di Sanremo, Chiara Ferragni, durante uno sketch organizzato ad hoc, ha creato al conduttore il profilo.

Immediatamente questo aveva raggiunto circa 500mila followers e il selfie scattato insieme all’imprenditrice digitale e a Gianni Morandi, il co-conduttore, aveva raggiunto circa 500mila like e svariati commenti, ma nessuno poteva immaginare che addirittura avrebbe raggiunto un risultato del genere. Eppure è successo: del resto, la Ferragni può tutto.