I segreti dei meccanici per rinfrescare l’auto senza accendere l’aria condizionata

Si può evitare di usare l’aria condizionata per stare freschi in auto anche se fa tanto caldo? Scopriamolo insieme.

I meccanici hanno collaudato dei trucchi per stare freschi in automobile anche senza usare l’aria condizionata.

Aria condizionata in auto: come farne a meno

Non hai l’aria condizionata in macchina e ti stai chiedendo cosa fare quest’estate per sopravvivere al caldo durante i lunghi viaggi? Stai tranquillo, esistono dei segreti che conoscono i meccanici per stare in auto quando fa caldo anche senza aria condizionata.

Nella maggior parte dei casi, si tratta di trucchi per evitare che la temperatura salga troppo nell’abitacolo. No, non si tratta soltanto di aprire i finestrini!

Ecco 6 suggerimenti per rinfrescare la tua auto senza aria condizionata. Il primo prevede l’utilizzo del ghiaccio davanti allo sfiato. Il giorno prima di partire, metti dei sacchetti di gel nel congelatore, sai, quelle sacche che si usano per le distorsioni. Quindi, durante il viaggio in auto, posizionalo davanti alle prese d’aria. Pertanto, l’aria soffiata sarà leggermente più fresca. La sensazione di caldo intenso viene attenuata.

Come abbassare la temperatura in auto

Anche l’uso dei parasole può essere provvidenziale. La prima cosa da fare è evitare che il calore salga nell’abitacolo. Con le alette si evita che i raggi del sole entrino nell’auto e la riscaldino. I parasole devono essere ben adattati a ciascun finestrino. Questo è importante per evitare che il calore entri nei bordi.

Quelli con le ventose rimangono perfettamente al loro posto. Per il parabrezza, meglio scegliere un parasole riflettente. Se hai un tetto panoramico in vetro, ricorda di schermare anche quello. Ciascun parasole, dovrà essere rimosso non appena si guida perché è vietato guidare con i finestrini ostruiti.

Applicare filtri UV, delle membrane adesive colorate che vengono incollate sul vetro, impedisce ai raggi UV di penetrare nell’abitacolo e far salire la temperatura. I filtri devono essere installati da un professionista perché ci sono degli standard da rispettare.

Se non hai l’aria condizionata, puoi installare un ventilatore anche se soffia aria a temperatura ambiente, si dovrebbe sentire bene. Se lo punti verso il basso, si crea una circolazione dell’aria verso l’alto e di ricambio se lasci i finestrini

aperti. Tale ventilatore si può collegare all’accendisigari e consuma pochissima energia.

Se hai bambini o neonati, uno stratagemma può essere quello di usare asciugamani bagnati per evitare che la loro temperatura corporea salga troppo. Possono essere messi direttamente sulle gambe o intorno al collo. Oppure posizionali sulle finestre. Non solo ostruiranno i raggi del sole, ma rinfrescano leggermente anche l’atmosfera. Anche un nebulizzatore ricaricabile può essere una buona idea.

Ultimo ma non ultimo segreto, quello di lasciare spazio in cabina. Quando andiamo in vacanza, tendiamo a caricare bene la macchina. Ma è un errore perché più disordine occupa spazio in macchina, meno aria può circolare.