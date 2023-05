I segni zodiacali più razionali in assoluto: solo loro non si affidano mai al cuore

I segni zodiacali più razionali in assoluto, sai quali sono? I nati sotto queste costellazioni si affidano sempre alla testa e mai al cuore.

Secondo l’oroscopo, questi sono i segni zodiacali più razionali in assoluto. Se li metti a scegliere tra la testa e il cuore, non avranno paura a rispondere: per loro è la logica che vince su tutto, anche sull’amore.

Ragione o sentimento? Loro fanno affidamento solo alla logica

Non siamo fatti tutti allo stesso modo. C’è chi è impulsivo, chi pacato e tranquillo. C’è chi mette il cuore in tutto ciò che fa e chi invece lascia che a prevalere su tutto sia sempre la ragione.

Hai mai incontrato qualcuno di così razionale da credere che avesse davvero il cuore di ghiaccio? Avere un rapporto o semplicemente un confronto con chi si affida esclusivamente alla logica è molto complicato. Soprattutto se dall’altra parte c’è qualcuno che si affida esclusivamente al cuore.

In realtà, dovrebbe esistere un equilibrio tra ragione e sentimento, equilibrio però che di rado si ricerca o si riesce a costruire. E tu, sei più razionale o sentimentale? Scoprilo con noi.

Oggi ti sveleremo quali sono, secondo l’oroscopo, i segni zodiacali più razionali in assoluto. I nati sotto queste costellazioni non si affidano al cuore mai, né tantomeno si fidano di lui.

I segni zodiacali più razionali secondo l’oroscopo

L’opposto di sentimento è ragione. L’opposto di impulsivo è razionale. Tu rientri più nella prima o nella seconda categoria? Sei una persona che si affida completamente alla ragione oppure al cuore? Scopriamolo. Oggi ti sveleremo quali sono i segni zodiacali piu razionali di tutti. Siamo sicuri che questa lista lascerà di sasso anche te.

Il primo posto della nostra classifica lo occupa il segno della Vergine. I nati sotto questa costellazione sono tra i più testardi e razionali dello zodiaco. Analitici e concreti in ogni situazione, sono capaci di mantenere un autocontrollo tale da fare invidia anche alla persona più pacata e tranquilla del mondo.

Gli amici della Vergine credono che facendo affidamento solo sul cervello sia possibile controllare anche l’incontrollabile. Il cuore nulla può a confronto della ragione. Perché lasciare che il sentimento prenda il sopravvento sulla logica? D’altronde, affidandosi alla mente, ogni imprevisto che la vita ti presenta si può gestire in maniera fredda, evitando un coinvolgimento emotivo.

Più razionali dei nati sotto il segno della Vergine ci sono i nati sotto il segno del Capricorno. I Capricorno sono analitici, concreti e realisti, forse pure troppo. Non esiste che si affidino al cuore: è la ragione che vince sempre su tutto, talvolta nel loro caso, anche sull’amore.

Proprio il loro essere così freddi e distaccati, anche emotivamente, è un limite soprattutto sul versante sentimentale. Chi vorrebbe mai stare con una persona fredda e distaccata? Cari amici del Capricorno, lasciatevi travolgere ogni tanto anche dalle emozioni irrazionali e vedrete che la vita non sarà poi così dura come appare ai vostri occhi.

Sul lavoro invece l’essere così razionale può talvolta rivelarsi anche utile. Analizzare ciò che succede o che ci spaventa in maniera logica, addirittura potrebbe rappresentare una salvezza per la testa e per il cuore.

Al terzo posto della nostra classifica troviamo il segno dell’Acquario, sicuramente uno dei più razionali dello zodiaco. A differenza degli altri segni appena menzionati, i nati sotto questa costellazione talvolta si affidano al cuore ma solo quando il cervello non può non lasciare spazio alle emozioni.

In amore per esempio, e quasi sempre dietro richiesta del partner, riuscite a lasciare le redini della logica e a far prevalere i sentimenti. In tutti gli altri aspetti della vita privata, invece, è sempre il cervello ad avere la meglio.

Affrontare problemi, ostacoli e paure in maniera razionale aiuta a proteggere il cuore che invece tenente sempre custodito sotto chiave. Nel vostro caso la razionalità è uno scudo, un’arma per difendersi dall’imprevedibile.

L’ultimo segno estremamente razionale che includiamo nella classifica è quello dei Gemelli. I nati sotto questa costellazione hanno una mente curiosa e agile, e si distinguono dagli altri segni per le spiccate doti comunicative.

Guai però a dare del sentimentale a un Gemelli, si arrabbierà tantissimo. La razionalità è il tratto distintivo di questo segno che, proprio come il Capricorno, si nasconde dietro la logica per dare senso a ciò che può apparire inaccettabile.

Come puoi vedere, esistono davvero delle persone che puntano tutto sulla ragione mettendo da parte il cuore. C’è chi lo fa per proteggere sé stesso da dolori inaccettabili, chi invece per evitare che il cuore possa essere ferito. Ciascuno di loro ha in ogni caso una valida motivazione.