Contatore del gas, il trucco per risparmiare a fine mese: i tecnici lo nascondono

Sono proprio i tecnici ad utilizzare questo metodo sul contatore del gas ma, spesso, non lo dicono al cliente. Perché? Si possono risparmiare molti soldi.

Dopo aver letto questo articolo, siamo certi che non ti farai più fregare quando si tratta di contatore del gas.

Contatore del gas: si può risparmiare?

A partire dall’ottobre del 2022, i costi per l’energia elettrica, e non solo, sono lievitati in modo spropositato. A farli aumentare ci ha pensato il protrarsi del doloroso conflitto in Ucraina ma anche la lotta tra chi detiene la maggior parte delle risorse energetiche.

Tutti questi aumenti, hanno inciso negativamente sulle famiglie italiane ed europee che, in ogni modo, hanno cercato gli stratagemmi utili per poter risparmiare anche soltanto qualche euro al mese. La primavera non si è risvegliata con delle buone notizie dal punto di vista dell’economia del paese, essendo l’inflazione alle stelle. Ecco perché gli stratagemmi per poter risparmiare sono sempre utili.

Ciò è vero anche se, il Governo Italiano, sulla falsariga di quelli europei, ha cercato di far fronte ai problemi delle famiglie elargendo alcuni bonus. Tra quelli più importanti, c’è stato il bonus da 150 euro per poter saldare le bollette dell’energia elettrica. Sono state previste, poi altre detrazioni fiscali o in aiuto delle famiglie. Anche se, c’è da dire, non sono mai abbastanza in un momento storico come questo.

Veniamo ora al dunque: come si può risparmiare con un trucchetto da operare sul contatore del gas? Si tratta di un trucco messo in pratica dagli stessi tecnici del gas ma che, spesso, omettono di dire proprio perché si risparmia tanto.

Come metterlo in pratica

Il trucco del contatore del gas ti permetterà di poter risparmiare in bolletta fino a 10 euro al mese. Praticamente, è necessario che ogni mese, tu comunichi al tuo fornitore di gas, il numero di autolettura del contatore. In questo modo, stai comunicando all’ente il valore reale del tuo consumo che, altrimenti, verrebbe stimato dall’ente. Nel caso della stima, infatti, non sempre il fornitore di gas attesta il consumo effettivo ma si basa sulle medie dei mesi/anni precedenti.

Per poter praticare l’autolettura è necessario dover leggere le cifre che appaiono sul display a cristalli liquidi del contatore. Si tratta dei numeri che figurano prima della virgola. Le modalità per comunicare tale numero variano da gestore a gestore. I meno pratici possono anche affidarsi ad una telefonata.

In alternativa, può essere comunicata attraverso l’applicazione dedicata del gestore, via sms oppure, appunto, attraverso un numero verde. Nel caso della bolletta ogni due mesi, la comunicazione dell’autolettura dovrà essere, appunto, bimestrale. In ogni caso, nella fattura che arriva a casa esiste un riquadro in cui è inserito il tempo limite entro cui comunicare l’autolettura.