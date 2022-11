I segni zodiacali più fortunati fino al 27 novembre: si realizzeranno tutti i tuoi sogni

Secondo le previsioni dell’oroscopo, alcuni segni zodiacali, fino al 27 novembre sono tra i più fortunati rispetto agli altri. Ecco quali.

Tutti quanti noi, che ci crediamo o no, almeno una volta nella vita abbiamo avuto a che fare con le previsioni astrologiche e quindi ci siamo ritrovati a leggere l’oroscopo per capire cosa doversi aspettare.

Il nostro segno zodiacale, coincide con la nostra data di nascita e si dice che tutti i nati sotto un determinato segno hanno delle peculiarità comuni e dei modi caratteriali che sono molto simili tra loro.

Oroscopo: ecco i segni più fortunati dei prossimi giorni

Per questo, spesso si tende a chiedere a chi incontriamo di che segno zodiacale è, in quanto tendiamo a percepire alcuni tratti caratteriali particolari legati al suo comportamento e riconducibili alla sua data di nascita.

Questo però, non avviene per tutti quanti, in quanto, per alcune persone, a dominare non è il segno zodiacale ma bensì l’ascendente, che ha una grande influenza sulla sua personalità a tal punto da sopraffare il segno dello zodiaco principale.

Stando a degli ultimi aggiornamenti, salvo cambiamenti con le prossime previsioni, per quanto riguarda i rimanenti giorni di dicembre, ci sono dei segni zodiacali che sembrano essere più fortunati rispetto ad altri.

Chi può rilassarsi, sono i segni di fuoco Ariete, Leone e Sagittario, che in questo mese hanno avuto un gran da fare e che grazie all’entrata di Mercurio e Venere in Sagittario, renderà loro le cose più tranquille.

La classifica

Ma, per quanto riguarda i prossimi giorni e fino al 27 di novembre, è stata stilata una classifica che vede all’ultimo posto tra i segni zodiacali più fortunati quello della Vergine che pare essere infastidito da alcune vicende che sono accadute in questo mese.

Subito dopo troviamo il segno dei Pesci che dovrà dire addio ai momenti di divertimento e rimboccarsi le maniche per darsi da fare e risolvere alcune situazioni che dovrà affrontare nei prossimi giorni.

Il Capricorno, invece dovrà vedersela con una indecisione dovuta a consigli esterni che non farà altro che dare ai nativi sotto questo segno dei dubbi che non riuscirà a sciogliere in modo repentino.

Mentre, il segno del Toro, avrà a che fare con i sentimenti che saranno per questo segno troppo morbosi, differentemente dai cancerini che passeranno alcuni giorni di malinconia e ricordi del passato.

Anche i Gemelli dovranno vedersela con la gestione dei sentimenti che sarà altalenante e il Leone avrà un grande bisogno di essere confortato e di parlare con la gente per cercare di essere coccolato.

Lo Scorpione, invece avrà degli scatti di gelosia per via di non avere tutto sotto controllo mentre il Sagittario avrà dei momenti di gioia per via della scoperta di qualcosa di positivo che non si sarebbe mai aspettato.

Sul podio al terzo posto troviamo l’Ariete che passerà dei momenti allegri e vivaci, dovuti anche dai primi profumi e addobbi natalizi che riempiranno di gioia lo stato d’animo dei nativi sotto questo segno.

Al secondo posto, invece, l’Acquario avrà dei momenti di felicità e di fortuna dovuto al calore e all’amore da cui verrà travolto e non avrà nessuna intenzione di rifiutare le attenzioni che tutti avranno nei suoi confronti.

Al primo posto, tra i segni più fortunati nei prossimi giorni troviamo la Bilancia, che sarà illuminata da una grande fortuna che porterà tutti i bilancini a vivere un momento d’oro senza difetti.