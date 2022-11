L’incidente è avvenuto questa mattina in un’azienda produttrice di manufatti in cemento di Montefredane, provincia di Avellino.

Incidente sul lavoro ad Avellino

Drammatico incidente sul lavoro questa mattina in un’azienda produttrice di manufatti in cemento di Montefredane, provincia di Avellino. Un operaio di 55 anni è morto dopo essere precipitato all’interno di una vasca di cemento, da un’altezza di circa 10 metri.

L’uomo è morto sul colpo. I soccorsi giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il cadavere dell’operaio è stato recuperato dai vigili del fuoco. La salma è stata poi affidata all’autorità giudiziaria, ed è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale “Moscati” del capoluogo irpino. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri.

Notizia in aggiornamento.