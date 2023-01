I segni più paurosi dello zodiaco, coraggio zero: temono qualsiasi cosa

Nello zodiaco, ci sono dei segni zodiacali che sono tra i più paurosi di tutti e temono qualsiasi cosa. Ecco quali sono.

Tutti quanti noi siamo nati in un determinato giorno dell’anno e questo ha fatto si che ci sia stato affidato un segno zodiacale a seconda del periodo in cui siamo nati a seconda delle previsioni astrologiche.

Questo, potrebbe avere un’influenza sul nostro comportamento e sulla nostra personalità, in quanto si dice che chiunque sia nato sotto un determinato segno zodiacale abbia delle caratteristiche e peculiarità comuni.

Segni Zodiacali: ecco i più paurosi di tutto l’oroscopo

A volte, capita che ci si rende conto che alcuni nativi sotto uno stesso segno, abbiano alcune caratteristiche comportamentali simili e secondo gli astrologi il tutto è dovuto dal movimento dei pianeti.

L’influsso dell’astrologia nella vita quotidiana può essere molto d’impatto e per questo le previsioni astrologiche devono essere prese come tali, ossia come “previsioni” e non bisogna farne un dramma se non accade quanto previsto.

Ma quello che sembra accumunare il pensiero generale è che determinati segni zodiacali presentano nelle persone che sono nate durante il loro periodo alcune peculiarità simili e questo non può essere solo un caso.

Oltre i segni zodiacali veri e propri abbiamo anche gli ascendenti che tendono a influire sul carattere di una persona, a tal punto che, alcuni individui tendono a far si che questo prevalga rispetto al segno principale.

I segni dello zodiaco sono 12, uno per ogni mese dell’anno e si rifanno alle costellazioni e si dividono in base ai quattro elementi, fuoco, aria, terra e acqua e sono divisi in gruppi da tre ognuno.

La classifica

Secondo alcune osservazioni, alcuni di questi segni sono molto coraggiosi e osano affrontare alcune situazioni anche se quello che accadrà loro è ignoto e non si tirano indietro a nuove avventure.

Altri, invece, tendono a rimanere nella loro comfort zone ed evitano il rischio anche per via della loro indole non molto coraggiosa e per il fatto di aver paura di perdere tutto quello che fin ora hanno ottenuto.

Ma ci sono alcuni segni zodiacali che sono i più paurosi di tutto l’oroscopo e il primo di questi è la Bilancia che pur di mantenere il proprio equilibrio ed evitare situazioni scomode tende ad allontanare persone complicate che romperebbero la loro idea di tranquillità.

Al secondo posto troviamo il Cancro che essendo uno dei segni meno fiduciosi e molto sensibili tende a non dimenticare quello che gli viene fatto e quindi evita che si possano creare situazioni spiacevoli che possano fargli cambiare idea su una determinata persona.

Uno dei segni che ama la tranquillità e rimanere con i piedi per terra è il Toro che tendono a non affrontare le sfide e in particolar modo a non affrontare le cose da soli ma cercando conforto sempre tra i famigliari e gli amici più cari e qualora devono superare qualche ostacolo si fanno tormentare da dubbi e perplessità.

Tra i segni più paurosi ci sono anche i Pesci che sono ipersensibili e questo fa venire loro paturnie e dubbi su qualsiasi essere vivente e sono diffidenti verso il prossimo e facilmente tendono a demoralizzarsi.

Infine, tra i segni zodiacali che temono di più le avversità della vita ci sono i Gemelli che temono l’impegno e quindi evitano di prendere nella loro vita decisioni importanti come quello di mettere su famiglia o di fare un acquisto importante.