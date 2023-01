1740 euro di aumento sullo stipendio per queste categorie: svelate quali

1740 euro di incremento sulla busta paga dei lavoratori: ecco quali sono le categorie che beneficeranno dell’aumento consistente.

Con il taglio del cuneo fiscale ci sarà un incremento della busta paga, ma non sarà così sostanzioso come auspicato. A seguito del rinnovo dei contratti dei lavoratori del comparto della GDO e della distribuzione organizzata, le buste paga di questi lavoratori aumenteranno. L’aumento in busta sarà strutturale a partire da metà anno. Via all’incremento dello stipendio per un’altra categoria di lavoratori: ecco chi sono i fortunati.

Aumento stipendio per questa categoria di lavoratori: ecco per chi

In data 16 gennaio ’23 si è svolta una riunione tra le associazioni datoriali, ma non è stato raggiunto alcun accordo. Dopo il terzo incontro non si è giunti ad una trattativa tra le parti, di conseguenza, il CCNL lavoro domestico prevede che si sarà un incremento degli stipendi dei colf e dei badanti. Come per gli assegni previdenziali INPS, anche gli stipendi dei lavoratori domestici si adegueranno al tasso di inflazione, che sta galoppando da mesi e mesi. A danno di chi? L’aumento dello stipendio dei lavoratori domestici graverà sulle famiglie italiane, che dovranno sborsare di più per retribuire i lavoratori domestici. Gli incrementi a seguito dell’adeguamento all’indice ISTAT scatteranno già a partire dal mese di gennaio 2023. L’aumento sarà di 9,2 punti percentuali. Ciò implica che assumere un badante, colf o baby sitter costerà dai cento ai 150 euro di più al mese.

Aumento stipendio lavoratori domestici: arriva la stangata

Era da immaginarselo che dopo la terza convocazione ed il mancato accordo tra le parti comportasse l’incremento delle buste paga dei colf e dei lavoratori domestici per l’anno 2023. Gli stipendi di colf, badanti e baby sitter aumenteranno di 9,2 punti percentuali in quanto l’adeguamento è pari all’80% della variazione del costo della vita. L’aumento salariale sarà del 100% per i lavoratori domestici che hanno vitto ed alloggio.

Aumento busta paga colf e badanti: in arrivo l’incremento di 1740 euro

Facciamo qualche esempio per capire meglio di quanto aumenterà lo stipendio dei colf e dei badanti per l’anno 2023. Un lavoratore domestico che non beneficia del vitto e dell’alloggio e lavora trenta ore a settimana, avrà diritto a percepire 7,69 euro all’ora in luogo dei 7,13 orari previsti precedentemente. In buona sostanza, l’aumento dello stipendio all’anno sarà di 1020 euro all’anno, ovvero 85 euro al mese.

Per una badante che beneficia del vitto ed alloggio potrà contare su un incremento mensile in busta paga pari a 94 euro, ovvero 1128 euro all’anno. Per colf e badanti conviventi a servizio intero potranno beneficiare di aumenti in busta paga pari a 145 euro al mese, ovvero 1740 euro all’anno.

L’aumento in busta paga scatta solo per i lavoratori domestici inquadrati nel CCNL Lavoro Domestico. Coloro che svolgono prestazioni occasionali non riceveranno alcun incremento in busta paga. Questa platea di lavoratori viene retribuita tramite Libretto di Famiglia.