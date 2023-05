I segni destinati ad una vita triste e piena di problemi: chi sono gli sfortunati che si ritroveranno ad affrontare un’esistenza fatta di angoscia e dolore. Scopri se ci sei anche tu nell’infausto elenco.

La felicità è la chiave per un’esistenza gioiosa e serena ma non tutti la ricevono in dono. Ecco, secondo l’oroscopo, quali sono i segni destinati ad una vita triste e piena di problemi. Questi gli sfortunati col destino infausto.

I più sfortunati dell’oroscopo sono loro

Gli esseri umani, anche se non raggiungeranno mai un grado positivo di soddisfazione personale, sono continuamente alla ricerca della felicità. Quest’ultima è considerata la chiave per una vita serena e gioiosa, una sorta di passe-partout per una esistenza idilliaca. Eppure, non tutti sono destinati a godere di gioia, prosperità e felicità.

Se anche tu ultimamente ritieni che la sfortuna ti stia perseguitando e che ormai sia diventata tua compagna di viaggio, probabilmente devi essere messo al corrente di un dato importante.

Talvolta non si tratta solo di una fase temporanea o di un periodo “no” ma il più delle volte può essere il segno zodiacale che ti contraddistingue ad attrarre a sé come una calamita eventi infausti e nefasti. Ecco, secondo l’oroscopo, quali sono i segni destinati ad una vita triste e piena di problemi.

I segni destinati ad una vita triste e problematica: l’elenco

Alcune persone sembrano essere nate per soffrire, altre per essere perseguitate da eventi infausti e nefasti e altre ancora invece, condannate a un destino crudele.

Ci dispiace confermare la notizia che in tanti credono sia falsa: le sventure non accadono solo in determinati momenti della nostra vita ma il più delle volte dipendono dal segno zodiacale sotto cui siamo nati.

Scopri se rientri anche tu nell’elenco infausto. Questi, secondo loro oroscopo, i segni destinati ad una vita triste e piena di problemi.

Sul podio, tra i segni più sfortunati, condannati ad una esistenza triste e buia, c’è il segno della Vergine. I nati sotto questa costellazione hanno un difetto, se tale lo possiamo definire, importante: la mania del controllo.

Per gli amici della Vergine ogni cosa deve essere perfetta, tutto deve quadrare. Mai un errore è tollerato, mai uno sbaglio considerato possibile. Proprio questa eccessiva tendenza al perfezionismo finirà per rendere il vostro presente e il vostro futuro un vero e proprio inferno.

Non siete in grado di controllare gli imprevisti che possono capitare ad ognuno di noi. Qualsiasi cosa, anche la più banale, si trasforma per voi della Vergine in un problema enorme da risolvere.

Le stelle vi consigliano di guardare la vita in un’ottica diversa altrimenti finirete per vivere un’esistenza tormentata e ricca di ansia e dolore.

Lasciatevi andare anche in amore. Il vostro atteggiamento freddo, distaccato e anaffettivo non aiuta sicuramente il partner ad avvicinarsi a voi. Il rischio che correte è piuttosto serio: quello di rimanere da soli per sempre.

Medaglia d’argento per il Cancro. I nati sotto questa costellazione sono pessimisti per natura. Proprio questo atteggiamento di chiusura verso il mondo e verso chi vi circonda, fa sembrare catastrofe ogni piccolo problema, anche quello più banale e insignificante.

Spesso è la vostra forma mentis ad essere sbagliata. Cercate di guardare al di là del vostro naso e di ampliare i vostri orizzonti. Non chiudetevi in voi stessi e iniziate a credere fermamente che la felicità si può conquistare e ottenere anche se sfortuna e sventura hanno deciso di accompagnarvi per un lungo tratto della vostra vita.

Non credete che tutto ciò che di brutto possa capitarvi sia destinato a perdurare per l’eternità. Basta sorridere, rimboccarsi le maniche e andare avanti. Solo in questo modo inizierete a vedere e soprattutto a vivere la vita in maniera diversa e costruttiva. Non diventate voi stessi calamite per sfortune e sventure. Iniziate a pensare positivo.

Altro segno destinato ad una vita triste e problematica è l’Acquario. I nati sotto questa costellazione sono per indole persone impazienti e incontentabili.

Voi, amici dell’Acquario, desiderate ottenere sempre tutto e subito. La fretta però, attenzione, non è sempre buona consigliera. Spesso finite infatti per ritrovarvi nei guai perché non utilizzate in maniera adeguata il cervello. Lasciate sempre che il cuore prenda il sopravvento sulla ragione. Se in alcuni casi questa tattica può rivelarsi utile, in altri invece finisce solo per mettervi nei guai.

Non credete che le sventure capitino solo a voi perché siete destinati ad un esistenza triste e buia. Le stelle vi dicono questo: spesso siete voi la causa dei vostri malesseri e delle vostre sciagure. Riflettete prima di agire e non lasciatevi travolgere dalle emozioni. In ogni occasione bisogna trovare sempre il giusto compromesso tra cuore e ragione.