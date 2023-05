Addio a capi stropicciati, versa questo in lavatrice: meglio del ferro da stiro

Addio a capi stropicciati, versa questo ingrediente in lavatrice: funziona meglio del ferro da stiro. Ecco che cosa ti devi procurare per ridurre ulteriormente le tempistiche dedicate alle faccende domestiche.

Stirare i panni, soprattutto se tanti perché accumulati per giorni, è davvero una delle faccende domestiche più noiose al mondo. Sai che esiste una tecnica per avere un bucato impeccabile senza il minimo sforzo? Ti basta solo versare questo ingrediente in lavatrice.

Stirare i panni: è questa l’attività domestica meno amata al mondo

Talvolta, soprattutto se accumulati per giorni, ci ritroviamo durante il fine settimana ad occupare interi pomeriggi da dedicare esclusivamente a stirare i vestiti.

Stirare il bucato – Nanopress.itQuesta è senza dubbio una delle attività più noiose da fare particolarmente se si ha poco tempo a disposizione da dedicare a se stessi. A nessuno però piace indossare capi stropicciati o che sembrino appena usciti da una centrifuga.

Ecco perché, anche se con poca voglia, siamo talvolta obbligati ad aprire l’asse da stiro e impiegare ore e ore a stirare i nostri vestiti. Se ti dicessimo però che c’è una soluzione per evitare questa noiosa faccenda domestica, ci crederesti?

Ti basta solo versare questo ingrediente all’interno della lavatrice. Solo così potrai dire addio a capi stropicciati per sempre.

Addio a capi stropicciati grazie a questo unico ingrediente

Fare la lavatrice è fondamentale per avere sempre un bucato pulito e profumato e vestiti perfetti da poter indossare. A seconda però del lavaggio programmato e della centrifuga impostata, possiamo ritrovarci con capi molto stropicciati o che necessitano assolutamente di essere stirati.

L’attività della stiratura è sicuramente una delle più noiose al mondo. Diciamo la verità, però. A nessuno piace indossare vestiti stropicciati o apparire agli occhi degli altri sciatti e disordinati.

Quante ore a settimana dedichi a stirare i tuoi vestiti? Senza dubbio conosciamo la risposta: tante. Abbiamo però una tecnica che cambierà sicuramente la tua vita.

Preparati a dire per sempre addio a capi stropicciati. Ti basta versare un solo ingrediente in lavatrice per risolvere questo problema. Di che cosa stiamo parlando? Eccoci pronti a svelarti il segreto che cercavi da tempo: l’ingrediente magico è l’aceto bianco.

Saprai benissimo anche tu che l’aceto è un ingrediente molto versatile che si utilizza in cucina non solo per condire le pietanze. Ottimo come sgrassatore naturale, per quanto riguarda la pulizia del bucato, esso è in grado anche di ammorbidire i vestiti sostituendosi completamente al detersivo o all’ammorbidente.

Ebbene, proprio questo ingrediente ti aiuterà anche ad evitare di stirare soprattutto se in lavatrice hai messo le lenzuola e gli asciugamani.

Devi solo versare un cucchiaio di aceto bianco nella vaschetta dell’ammorbidente e il gioco è fatto. L’aceto contiene infatti alcune sostanze che unite all’acqua, quella della lavatrice, fanno sì che i tuoi capi – una volta tirati fuori dall’elettrodomestico – siano non solo morbidi al tatto ma anche quasi perfetti e senza pieghe.

Se vuoi ottenere un risultato ancora migliore, puoi preparare anche questa ricetta. Versa in un nebulizzatore due parti di acqua e due parti di aceto. Spruzza poi la soluzione sui vestiti, sulle tovaglie o sugli indumenti che presentano delle pieghe.

Lascia asciugare i tuoi capi all’aria aperta e goditi il risultato: saranno perfetti, come se avessi utilizzato il ferro da stiro. Tu conoscevi questo trucco? Ce ne sono però anche altri che possono aiutarti ad avere vestiti impeccabili senza l’utilizzo del ferro da stiro.

Per esempio, un altro ingrediente naturale che puoi utilizzare per ottenere questo risultato è il bicarbonato di sodio. Anche in questo caso dovrai versare un cucchiaio del menzionato ingrediente nella vaschetta dell’ammorbidente e lasciare che la lavatrice lavi i tuoi capi.

Una volta pronti per essere stesi, noterai che non avranno assolutamente le pieghe. Le casalinghe più esperte consigliano anche delle regole imprescindibili da seguire per ottenere un’asciugatura rapida e panni perfetti e impeccabili.

Ecco il vademecum che dovresti imparare alla lettera:

Se riesci, stendi i tuoi vestiti all’aria aperta avvalendoti dei fili da bucato ;

; Se puoi utilizzare soltanto gli stendini, fai in modo che i tuoi vestiti siano a contatto con l’aria fresca o con una fonte di calore;

Non stendere i tuoi vestiti o maglioni attaccati gli uni agli altri. Lascia sempre un po’ di spazio affinché l’aria possa passare e farli asciugare velocemente;

Si consiglia di stendere il bucato durante le prime ore del mattino o nel primo pomeriggio e mai la sera tardi a causa dell’umidità.

Questi i trucchi che potranno tornarti sicuramente utili. Le casalinghe più esperte hanno deciso di condividere alcuni segreti che rendono impeccabile il bucato. Fanne tesoro.