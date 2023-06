I Rammstein accusati di organizzare festini hard dopo i concerti

By

La band rock dei Rammstein è stata accusata di organizzare festini privati a base di alcol, droga e sesso che spesso non era consenziente. Decine sono le testimonianze di giovani ragazze raccolte dai media tedeschi. A prova di quanto raccontato ci sono anche screeshot di conversazioni avvenute sia su Instagram che su WhatsApp.

Con un sistema ben organizzato le ragazze venivano selezionate e avvicinate dai membri dello staff dei Rammstein per partecipare alle feste post concerto che si sono tenute in diverse località europee. A molte di loro è stato detto che per partecipare al concerto e alla festa bisognava essere disposte ad avere rapporti sessuali con il frontman del gruppo.

Festini hard organizzati per i dopo concerti dei Rammstein

La band Rammstein si sarebbe resa colpevole di aver organizzato una serie di festini a base di droga, alcol e sesso, spesso non consenziente, in diverse città europee in seguito ai loro concerti.

A questi party privati oltre ai membri e allo staff della brand prendevano parte anche ragazze giovanissime che venivano precedentemente selezionate dai membri del team della band.

Secondo le testimonianze di decine di donne riportate dai media tedeschi Ndr e Seuddeutsche Zeitung, conosciuto con l’acronimo Sz, tante di queste donne hanno accusato Till Lindemann, frontman della band che ha 60 anni, di abusi.

I due media hanno riportato due testimonianze in forma anonima in cui due ragazza raccontano di presunti atti sessuali che sarebbero avvenuti durante le feste private e a cui loro non avrebbero acconsentito.

Una delle testimonianza è di una ragazza di appena 21 anni che racconta di essere rimasta priva di sensi all’interno di una stanza d’albergo dopo aver partecipato alla festa post concerto della band.

Al momento del suo risveglio Till Lindemann era sdraiato su di lei, l’uomo le ha chiesto se dovesse smettere ma la ragazza appena rinvenuta non sapeva neanche cosa intendesse dire l’uomo.

L’uomo si è poi allontanato da lei lasciando la ragazza con gli altri membri del suo team che le hanno offerto della droga che lei non ha accettato.

L’inchiesta svolta da Ndr e Sz è molto chiara e parla di un sistema elaborato per i festini post concerto dei Rammstein.

Durante le interviste e le testimonianze raccolte più di una decina di ragazze ha raccontato ai giornalisti di essere stata avvicinata da persone che lavoravano con Lindemann.

Molto spesso queste ragazze venivano avvicinate attraverso Instagram oppure direttamente al concerto dei Rammstein, per poter prendere parte alle feste organizzate per il cantante.

Questo sistema si ripeteva di città in città, sono diverse le città europee in cui questi episodi si sono verificati in modo molto simile.

A tutte le donne selezionate dal team veniva chiesto di inviare foto di se stesse in anticipo oppure se venivano selezionate al concerto foto e video venivano realizzati sul momento.

Alle ragazze veniva poi chiesto di vestirsi in modo attraente. Una delle ragazze, che ha rilasciato l’intervista, ha dichiarato che era stata chiaramente informata che l’accesso al concerto e alla festa erano garantiti solo se da parte sua c’era l’interesse di avere rapporti sessuali con il frontman.

La stessa ragazza ha raccontato che il cantante, ormai 60enne, al momento richiede solo donne molto giovani per i suoi festini post concerto.

A molte delle ragazze che sono state invitate a partecipare ai festini non veniva chiesta neanche l’età nonostante durante la festa circolassero sia alcolici che droghe illegali.

Sono numerose le prove a sostegno di queste accuse tra cui numerosi screenshot di chat avvenute sia su Instagram che su WhatsApp che documentano le conversazioni e le foto scambiati con il team dei Rammstein.

Al momento né il frontman né nessun’altro che appartiene alla sua dichiarazione ha rilasciato interviste o ha replicato alle accuse che sono state avanzate nei loro confronti.

Le accuse mosse da Shelby Lynn

Pochi giorni fa un’altra donna aveva lanciato delle accuse verso la band dichiarando di essere stata drogata durante un concerto dei Rammstein.

Si tratta dell’irlandese Shelby Lynn, numerose donne hanno scelto di sostenerla sui social ma al tempo stesso contro di lei un’altra grande quantità di donne ha invece scelto di sostenere la band.

La band in merito alle accuse di Shelby Lynn ha respinto tutte le accuse.