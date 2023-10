La Federazione Italiana Medici Pediatri ha raccomandato a tutti i genitori di evitare l’utilizzo di cellulari e conseguentemente di Internet a tutti i bambini di età inferiore ai 9 anni. Al contrario, secondo i medici è necessario incentivare, in qualsiasi modo, la socialità e le relazioni tra coetanei.

“E’ necessario disincentivare l’uso indiscriminato della rete per i bambini”.

Ha affermato il presidente della Federazione Italiana Medici Pediatri.

A quanto pare, il minor utilizzo possibile di strumenti digitali andrebbe a migliorare la creatività e la socialità dei bambini.

Le raccomandazioni dei pediatri rispetto all’utilizzo di internet per i bambini di età inferiore ai 9 anni

La Federazione Italiana Medici Pediatri, all’interno della guida “Bambini e adolescenti in un mondo digitale”, ha raccomandato tutti i genitori di evitare l’utilizzo di internet e dispositivi elettronici ai bambini di età inferiore ai 9 anni.

Al contrario, è necessario che i più piccoli siano incentivati a sviluppare relazioni sociali con i propri coetanei, con la famiglia e con il mondo che li circonda.

In questo modo, i bambini potranno essere in grado di sviluppare maggiore creatività ed empatia verso il prossimo.

I social network e, più in generale, il mondo digitale sono elementi cardine della società contemporanea. I bambini, già in tenera età, iniziano ad utilizzare in modo ossessivo strumenti digitali, a partire dai cellulari, fino ad arrivare alla playstation.

Questo potrebbe divenire un problema, in quanto, oltre a disincentivare la socialità dei più piccoli, potrebbero portare i bimbi a sviluppare più facilmente forme di ansia o stress.

Per questo motivo, i pediatri raccomandano un uso controllato da parte dei genitori rispetto all’utilizzo di tali strumenti.

“I genitori ci chiedono supporto in questo ambito e noi pediatri di famiglia siamo pronti a offrire le nostre conoscenze per guidarli e orientarli al meglio”.

Afferma Antonio D’Avino, presidente nazionale della Federazione Italiana Medici Pediatri.

Il contenuto della guida

I pediatri italiani, dunque, hanno redatto una guida in cui vengono fornite delle direttive volte ad aiutare i genitori nella gestione dell’utilizzo di internet da parte dei bambini.

In particolare, la guida stabilisce che i bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni hanno bisogno di sperimentare il lato sensoriale e manuale, questi devono essere motivati attraverso il contatto con il mondo esterno e le attraverso le relazioni sociali.

L’età fondamentale in cui i bambini iniziano a sperimentare “le regole del gioco sociale” è compresa tra i 6 e i 9 anni. In questa fase, infatti, l’utilizzo di strumenti digitali è fortemente sconsigliato.

Mentre tra i 9 e i 12 anni il bambino diventa maggiormente autonomo e, dunque, i social divengono uno strumento adatto a sperimentare nuovi contenuti. Ovviamente, l’utilizzo di internet deve essere necessariamente controllato dai genitori.