I migliori libri sul trading online

Il trading online è un sistema che ci permette di entrare nei mercati borsistici e investire comodamente da casa, ma per riuscire in questo settore è necessario avere una buona e profonda preparazione di base.

Sul trading online ci sono molti testi presenti nella rete ma veramente difficili, specialmente se siete alle prime armi, noi vi vogliamo fornire consigli giusti, opinioni sul trading online e una guida sui migliori libri sul trading online.

Per iniziare vediamo come iniziare il trading online in modo sicuro, per fare questo è necessario avere ben chiaro in mente quali sono le piattaforme da evitare, di seguito una lista dettagliata di quello che un broker serio deve offrirvi.

Le caratteristiche principali di una piattaforma seria:

Facilità di utilizzo;

Costi bassi;

Possibilità di accedere tramite il conto demo gratuito;

Una vasta gamma di Asset su cui investire.

Inoltre il broker deve avere la licenza da parte della CySEC e l’autorizzazione da parte della CONSOB.

Queste sono le basi per iniziare la ricerca della piattaforma che vi affiancherà nel vostro percorso di trading online, inoltre i migliori brokers offrono in modo gratuito una sezione formazione, dove potrete iniziare a muovere i primi passi.

Certamente non è sufficiente per diventare dei professionisti, ecco perché vi vogliamo fornire questa guida dettagliata sui migliori libri di trading online.

Come scegliere un buon libro di trading

Per scegliere un buon libro di trading è necessario verificare che grado di preparazione abbiate, se ancora siete alle prime armi allora non caricatevi di letture troppo tecniche, in quanto sarebbe difficoltoso comprendere e tale difficoltà potrebbe anche portarvi verso la rinuncia.

Detto questo ci sono moltissime pubblicazioni per neo traders, dove viene spiegato passo passo il funzionamente del trading, della borsa e le strategia alla base di buoni investimenti.

Di seguito una breve lista dei migliori libri per capire il trading, ma ancora di più per modificare la vostra mentalità e farla diventare vincente.

I 5 libri di trading da leggere assolutamente

Ora vi vogliamo recensire quelli che per noi sono i 5 migliori libri di trading sul mercato, alcuni sono moderni e altri invece hanno moltissimi anni, forse più di quanti potete immaginare.

L’arte della guerra di Sun Zun;

Il metodo Warren Buffett;

Analisi dei mercati finanziari;

L’alchimia della finanza;

Trading online For Dummies.

Questi libri sono il caposaldo per iniziare la vostra avventura di trading.

Il primo, l’Arte della Guerra non è solo un libro da leggere se si fa trading, ma è una sorta di libro sacro per affrontare le difficoltà della vita, per rapportarsi nelle complessità le quali necessitano doti strategiche e destrezza. Questo volume è molto antico e ancora tutt’oggi viene utilizzato come testo di studio nelle migliori facoltà di economia e corsi sulla finanza.

Il Metodo di Warren Buffett è un libro fondamentale che nessun neo traders può non leggere, in questo volume si ripercorre la vita e le prove finanziarie fatte da Warren Buffett. In questo modo il trader può confrontare le sue idee e prendere spunto dalle favolose azioni del magico Warren Buffett.

Il terzo volume, Analisi dei mercati finanziari, invece ha un aspetto prettamente tecnico, con cui potrete conoscere in modo ottimale l’analisi tecnica e tutti i suoi aspetti, dai grafici agli indicatori passando per le strategie.

Anche l’Alchimia della finanza rappresenta un libro base per iniziare a fare trading online in modo serio. Nel volume sono riportate tra le più famose e interessanti strategie di Soros.

L’ultimo volume che vi abbiamo voluto proporre è Trading online For Dummies, più che un libro è un vero e proprio manuale pensato per tutti quei traders assetati di sapere e che vogliono vedere i frutti dei loro investimenti.

Come abbiamo accennato in precedenza è molto importante unire il sapere alla pratica, il prossimo paragrafo lo vogliamo dedicare al conto demo.

Perché fare pratica con il conto demo

Molti traders vogliono investire subito in modo reale, così si iscrivono direttamente al conto Live iniziando ad aprire posizioni e a chiudere, nella maggior parte delle volte senza un vero criterio, questo perché come abbiamo sottolineato piu volte il trading è un sistema complesso che necessita di esperienza e di una solidità emotiva.

Il conto demo a parer nostro è l’asso nella manica che vi permette di fare carriera e di non scoraggiarvi alla prima perdita.

La maggior parte delle piattaforme di trading vi offre in modalità gratuita il conto demo, per accedervi sarà necessario solo compilare un breve form, dove inserirete il vostro nome, una mail ed una password.

Dopo essere registrati, la piattaforma vi indirizza all’interno del vostro account, dove nella maggior parte dei casi troverete dei soldi virtuali da utilizzare per fare pratica, una simulazione al 100%.